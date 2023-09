﻿Schluss mit Parken am Straßenrand? So rechnet die Stadt Hannover

Hannover. Ziel des Innenstadtkonzepts ist auch, Hannovers Innenstadt von den Massen abgestellter Autos zu entlasten.

Einer Parkraumerhebung vom Januar 2022 zufolge gibt es innerhalb des Cityrings 3841 öffentlich zugängliche Autostellplätze am Straßenrand und auf kommunalen Parkplätzen. Mit eingerechnet sind Behindertenparkplätze und Lieferantenparkplätze, die bestehen bleiben.

Parkplätze in Hannovers Innenstadt – alle Zahlen

In allen öffentlich zugänglichen Parkhäusern/Tiefgaragen der Innenstadt gibt es 9630 Autostellplätze (Auslastung: nach Angaben der Stadt meist rund 50 Prozent). Hinzu kommen 5750 Autostellplätze auf Privatflächen, also etwa in Hinterhöfen und Tiefgaragen.

Angemeldet sind in der City 3320 Fahrzeuge, davon 820 private Pkw und 2500 gewerbliche. Die Stadt vermutet, dass die gewerblichen Fahrzeuge auf den privaten Stellflächen stehen.

Es geht um 3800 von 20.000 Plätzen

Für die 820 Privat-Pkw sei es denkbar, Anwohnerparkplätze in den Parkhäusern zu schaffen. Hanova hat 4030 Stellplätze in der Innenstadt. Würden alle Halter von Privat-Pkw einen Anwohnerstellplatz in Hanova-Häusern buchen, was unwahrscheinlich ist, dann würde dort ein Fünftel der Plätze für den Einkaufsverkehr entfallen.

Insgesamt gibt es also fast 20.000 Autostellflächen in der Stadt. Mit dem Straßenrandparken würden knapp 4000 Plätze wegfallen.

