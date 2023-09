﻿Ohne Durchgangsautoverkehr: So sollen Georgstraße und Opernplatz aussehen

Hannover. Mit dem Auto rund um die Oper cruisen? Das soll bald Vergangenheit sein. Das Mobilitätskonzept für Hannovers Innenstadt kommt ohne Auto-Durchgangsverkehr auf Ständehaus- und Georgstraße aus. Die Tiefgarage und alle Grundstücke sollen trotzdem erreichbar bleiben. Auch der Busverkehr bleibt.

Die Zu- und Abfahrt zur Opern-Tiefgarage würde künftig ausschließlich über die Theaterstraße erfolgen. Alle einmündenden Straßen, also auch Luisen- und Sophienstraße, wären nur noch für privaten Anliegerverkehr zugelassen. Wie die Stadt das im Einzelfall regeln will, ob mit Schildern oder etwa hydraulischen Pollern wie in der Altstadt, lässt Stadtbaurat Thomas Vielhaber (SPD) derzeit offen. Dies werde im Einzelfall entschieden.

Genug Parkplätze im Parkhaus

Das gesamte Operndreieck würde ab Kreuzung Baringstraße prioritär dem Rad-, Fuß- und Busverkehr vorbehalten. Die Stadt will die Georgstraße dafür schick umbauen. Alle Straßenrandparkplätze (außer für Behinderte und Lieferverkehr) fallen weg. Onay sagt, es gebe genug Parkgelegenheiten etwa im Parkhaus Windmühlenstraße. „Die Vorstellung, dass die Rentnerin 50 Kilogramm Porzellan vom Fachgeschäft Weitz lange Strecken schleppt, ist ohnehin wenig zeitgemäß – Fachgeschäfte liefern so etwas längst an.“

