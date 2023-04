﻿Verkehr am Ostermontag: Es staut sich wieder auf den Autobahnen

Zum Ferienende

In vielen Bundesländern enden die Ferien, auch das Osterwochenende geht zu Ende: Das führt wieder zu vollen Straßen.

Der Rückreiseverkehr sorgt am Ostermontag wieder für volle Straßen in Niedersachsen: Nach einem ruhigen Sonntag gibt es am Montag wieder mehr Staus auf den Autobahnen rund um Hannover. Reisende müssen vor allem auf der Autobahn 7 mit Verzögerungen rechnen.

