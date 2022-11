﻿Verkehrsberuhigung am Rudolf-von-Bennigsen-Ufer in Hannover: Geht das überhaupt?

Das Rudolf-von-Bennigsen-Ufer an Hannovers Maschsee soll umgebaut, der Verkehr entschleunigt werden. So will es die grün-rote Koalition. Doch es gibt ein Problem: Die Route gehört zu den Hauptverkehrsstraßen. Deren Netz will die Stadt nun grundsätzlich angehen.

