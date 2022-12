﻿Alkohol und Drogen am Steuer: Polizei Hannover kontrolliert Verkehrsteilnehmende auf Fahrtüchtigkeit

Polizeifund: Beamte haben in einem Fahrzeug beachtliche Mengen Alkohol festgestellt.

Die Polizei Hannover hat am Wochenende Verkehrsteilnehmende auf Alkohol und Drogen am Steuer kontrolliert und zahlreiche Verstöße festgestellt. Mehrere Personen fielen durch Fahruntüchtigkeit auf. Zwei Männer waren mit großen Alkoholmengen unterwegs. Und in Garbsen wurde ein Autorennen unterbunden.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket