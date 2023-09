Die SPD in Hannover will das von OB Belit Onay (Grüne) vorgeschlagene autoarme Verkehrskonzept für die Innenstadt aktuell nicht mittraggen. Sie fürchtet Verschlechterungen für den ÖPNV, den Wegfall von Einnahmen durch Parkgebühren und sieht viele Betroffene nicht beteiligt.

Hannover. Die Liste der Kritikpunkte der SPD in Hannover ist lang. Aktuell will diese das am Dienstag von Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) der Öffentlichkeit vorgestellte Verkehrskonzept für die Innenstadt nicht mittragen, das den Autoverkehr deutlich reduzieren soll und den weitgehenden Verzicht von Parkplätzen am Straßenrand vorsieht. „Derzeit gibt es keine politische Mehrheit im Stadtrat“, stellte Hannovers SPD-Chef Adis Ahmetovic am Freitag auf einer Pressekonferenz klar. Er wirft dem OB einen „medialen Alleingang“ vor.