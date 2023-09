﻿Große Chance oder schlimme Einschränkungen? Wie die Menschen in Hannovers Innenstadt über die Pläne der Stadt denken

Hannover. Durchgangsverkehr raus, deutlich weniger Parkplätze am Straßenrand, dafür mehr Raum für Fußgängerinnen und Radfahrer: Die Stadt Hannover will bis 2030 Schritt für Schritt den Verkehr in der Innenstadt umkrempeln. Das halten die Bürgerinnen und Bürger von den Plänen.

Die Fußgängerinnen

Shannon Dittmers hat eine klare Meinung zu den Autos in Hannovers Innenstadt: „Es sollten deutlich weniger werden.“ Die Umsetzung des Konzepts der Stadt würde sie „definitiv begrüßen“. Die 25-Jährige aus Linden glaubt „nicht, dass dadurch der Verkehr zusammenbricht. Die Menschen werden sich an die neue Situation gewöhnen und Wege in die Innenstadt finden. Ich glaube, dass es richtig ist, die Menschen ein bisschen in diese Richtung zu drängen. Ganz von alleine werden sie ihr Verhalten nicht ändern.“

Vivien Kühne ist mit der Bahn gekommen und zu Fuß in der Schillerstraße unterwegs, die die Stadt umbauen will. Die findet sie „gefährlich mit all den Autos hier. Man muss aufpassen, wenn man die Straße überquert.“ In die Innenstadt kommt die 24-Jährige nur für dringende Termine. Allerdings kann sie sich vorstellen, häufiger die City zu besuchen, „wenn es dort entspannter zugeht.“

Will weniger Autos: Shannon Dittmers (25) ist regelmäßig zu Fuß in Hannovers Innenstadt unterwegs. © Quelle: Jonas Dengler

Die Innenstadthändler

Thomas Papenberg, der in seinem Laden Gloriosus am Marstall Wohnaccessoires und Blumen verkauft, hält wenig von den Plänen der Stadt. „Die Möglichkeiten für Autofahrer sind jetzt schon eingeschränkt ohne Ende. Noch mehr Beschränkungen müssen nicht sein“, kritisiert der 45-Jährige. Er hält es auch „für einen Trugschluss, zu glauben, dass mehr Menschen in die Innenstadt kommen, wenn es dort weniger Autos gibt.“

Gundula Schildhauer (60), die das Dessousgeschäft Liebhabereien in der Osterstraße hat, hingegen „geht das alles viel zu langsam. Ich würde mir sehr wünschen, dass die Transformation der Innenstadt zügiger umgesetzt wird.“ Sie verstehe „jeden, der damit hadert. Schließlich sind diese Veränderungen auch ein schmerzhafter Prozess.“ Eine Alternative sieht die Ladenbesitzerin dazu aber nicht. „Andere Städte wie Münster und Kopenhagen zeigen, dass es geht.“

Gegen Beschränkungen für Autos: Thomas Papenberg, der das Geschäft Gloriosus am Marstall betreibt. © Quelle: Jonas Dengler

Die Autofahrer

Uwe Inselmann aus Lehrte hat gerade sein Auto auf dem Köbelinger Markt abgestellt. Solche Parkflächen außerhalb der großen Parkhäuser soll es künftig kaum noch geben. Dennoch findet der 70-Jährige die Verkehrspläne der Stadt „großartig. Es wäre toll, wenn man ohne den Gestank der Abgase durch die City gehen könnte.“ Inselmann glaubt, dass das Konzept aufgehen wird, den Autoverkehr über Stichstraßen in die Parkhäuser zu lotsen. „Dann braucht man auch keine Linksabbieger mehr. Die hemmen nur den Verkehr.“

Ganz anders sieht das Deborah Bullerdiek (57), die mit dem Auto aus Wennigsen in die Innenstadt gekommen ist. „Es gibt schon jetzt zu wenige Parkplätze“, findet sie. Zudem müsse man „auch irgendwann mal damit aufhören, die Wirtschaft immer weiter zu beschneiden.“

Sieht Chancen: Uwe Inselmann (70) erwartet auch als Autofahrer klare Verbesserungen durch das neue Verkehrskonzept. © Quelle: Jonas Dengler

Die Anwohnerin

Weniger Autos in der Innenstadt – grundsätzlich sei das eine gute Sache, findet Susanne König. Im Detail hat sie aber doch einige Bedenken. Die 65-Jährige wohnt am Marstall. Immer wieder staut sich dort der Verkehr massiv. „Manchmal bewegt sich anderthalb Stunden gar nichts. Die Leute hupen und werden aggressiv“, berichtet König.

Die Stadt will den Abfluss des Verkehrs aus dem Bereich erleichtern, indem sie die Durchfahrt über die Münzstraße am Steintor dichtmacht. König erwartet dadurch keine nennenswerten Effekte. „Das größte Problem sind die Busse und Bahnen, die wegen der Vorrangschaltung Vorfahrt haben. Und die werden dort ja auch künftig fahren“, warnt sie.

Hat Bedenken: Susanne König (65) wohnt am Marstall und setzt sich dort für eine bessere Verkehrsführung ein. © Quelle: Jonas Dengler

Der Gastronom

Das Brauhaus Ernst August profitiert schon heute von der Umgestaltung der Innenstadt. Die Schmiedestraße ist fast fertig, hat breite Bürgersteige bekommen, auf denen die Familie Aulich 50 neue Biergartenplätze eingerichtet hat. Dennoch warnt Phillipp Aulich davor, „den zweiten Schritt vor dem ersten zu machen.“ Benötigt würden mehr Park-and-ride-Plätze in der Nähe der City. Zudem müssten auch Kurzzeitparkplätze erhalten bleiben.

Aulich würde auch den Verkehr in der Schmiedestraße anders lenken, als es die Stadt plant. Die will den Verkehr über den Marstall abwickeln, den südlichen Teil für Autos sperren. Aulich schlägt vor, es andersherum zu machen. „Die Ausfahrt Richtung Süden ist kürzer und einfacher. Das spart auch unnötige Wege“, meint der 41-Jährige.

Profitiert: Durch den Umbau der Schmiedestraße hat Phillipp Aulich (41) einen großen Biergarten vor dem Brauhaus Ernst August einrichten können. Die Pläne der Stadt sieht er dennoch kritisch. © Quelle: Jonas Dengler

Die Radfahrer

„Dunkel und dreckig“ findet Frank Neumann den Tunnel Fernroder Straße. Die Stadt will diesen aufwerten und den Autoverkehr daraus verbannen, damit Radfahrerinnen und Fußgänger mehr Platz haben, ebenso im Posttunnel. „Das ist sehr zu begrüßen“, sagt Neumann. Der 68-Jährige aus der List verzichtet schon seit 23 Jahren auf das Auto, ist fast ausschließlich mit dem Rad und öffentlichen Nahverkehr unterwegs. „Wir müssen in allen Bereichen umdenken und unser Leben umstellen“, fordert er.

Fordert ein Umdenken: Frank Neumann (68) kommt schon seit 23 Jahren ohne Auto aus. © Quelle: Jonas Dengler

„Gefährlich und eng“ findet auch Melgorzata Klinger den Tunnel Fernroder Straße. Viele Autos führen zu schnell und überholten zu dicht. „Deshalb finde ich die Pläne der Stadt sehr gut“, sagt die 48-Jährige.

