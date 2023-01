﻿Kommen Mini-Parkhäuser für Räder in die Stadtteile?

Klimafreundliche Mobilität: Im Sommer 2022 eröffnete Regionsverkehrsdezernent Ulf-Birger Franz eine Bike&Ride-Anlage in Langenhagen. Der Bezirksrat Nord wünscht sich abschließbare Abstellanlagen in den Stadtteilen.

Nord. Wohin mit den oft teuren und auch schweren E-Bikes und anderen Fahrrädern? In eng bebauten innerstädtischen Vierteln fehlt an Mehrfamilienhäusern häufig der Platz, das Rad sicher abzustellen. Der Bezirksrat Nord hat deshalb jetzt die Stadtverwaltung beauftragt, im Stadtbezirk Nord den Bedarf an abschließbaren Abstellanlagen zu prüfen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Idee: Radfahrer könnten einen Platz in einer überdachten Anlage mieten, dafür ist ihr Rad vor Diebstahl geschützt. Die Stadt soll auch Vorschläge für geeignete Standorte machen. Für die Mini-Parkhäuser könnten nach Vorstellungen des Bezirksrats in den Wohnstraßen auch Parkplätze für Autos wegfallen.

Mini-Parkhaus für Fahrräder?

Die größten Parkhäuser für Fahrräder Hannovers liegen in der Rundestraße und der Fernroder Straße am Hauptbahnhof. Der Bezirksrat Mitte forderte im Juni 2022 zusätzlich, die Opernhaus-Tiefgarage auch für Fahrräder zu öffnen. Ob Radfahrer für mietbare Stellplätze in den Stadtteilen bereit sind zu zahlen, hängt wahrscheinlich von der Lage ab. Attraktiv erscheint das Angebot wohl am ehesten dann, wenn kleine dezentrale Abstellanlagen sich in der Nähe von Wohnhäusern befinden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In der Radstation am Hauptbahnhof Hannover an der Fernroder Straße parken Radfahrer ihre Räder gegen Gebühr. © Quelle: Samantha Franson

Im Bezirksrat Nord haben die Grünen die Prüfung neuer Angebote angeregt. Ihr Vorschlag bezog sich allerdings nur auf Abstellmöglichkeiten für E-Bikes und beschränkte sich auf die Nordstadt. „In der Nordstadt ist der Druck besonders groß, in Vinnhorst gibt es dagegen viele Einfamilienhäuser“, begründet Grünen-Fraktionschef Stefan Winter.

E-Bikes seien inzwischen sehr beliebt, sagt Winter. Viele Menschen nutzen sie statt Auto für den Weg zur Arbeit. Weil sie mehr wiegen als herkömmliche Fahrräder, ist es aber oft nicht möglich, E-Bikes im nur über Treppen erreichbaren Hinterhof oder Keller abzustellen. „Sie werden deshalb häufig gestohlen, auch weil sie teurer als andere Fahrradräder sind.“

Lesen Sie auch

Die anderen Fraktionen wollten sich dem Vorschlag aber nicht einfach anschließen. „Das Problem geklauter Fahrräder besteht im gesamten Stadtbezirk. Und es gibt auch andere teure Fahrräder“, argumentiert SPD-Fraktionschef Sven Abend. Die Wohnsituation in Hainholz sei nicht anders als in der Nordstadt, kritisiert SPD-Ratsherr Robert Nicholls.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dem Änderungsantrag der SPD schlossen sich FDP, CDU, die Partei und die Linke an. „Auch nicht-elektrifizierte Fahrräder können schwer und teuer sein und Menschen legen weite Strecken damit zurück“, sagt Abend. Ein mögliches Angebot an Stellplätzen solle sich deshalb nicht auf E-Bikes beschränken.

Der Stadtbezirk Nord umfasst neben der Nordstadt die Stadtteile Brink-Hafen, Hainholz, und Vinnhorst. „Bei der Prüfung wird sich zeigen, wo der größte Bedarf ist“, sagte Kirsten Köpge (FDP).

In Neubauvierteln berücksichtigen Planer inzwischen oft den veränderten Bedarf. So soll es im nächsten Bauabschnitt in der Wasserstadt Limmer ebenerdige Stellplätze für Räder in den Häusern geben, außerdem ein kombiniertes Parkhaus für Autos und Fahrräder. Auch der Bezirksrat Bothfeld-Vahrenheide hat die Stadtverwaltung aufgefordert, die Möglichkeit eines Fahrradparkhauses an der neuen Stadtbahn-Haltestelle Kurze-Kamp-Straße in Bothfeld zu prüfen.