﻿Gerberviertel: Nicht alle Anwohner wollen einen „Superblock“ wie in Barcelona

Grüne und SPD wollen aus dem Gerberviertel in der Calenberger Neustadt eine grüne und verkehrsberuhigte Zone ohne Durchgangsverkehr machen. Unter den Anwohnern ist die Idee eines „Superblock“ wie in Barcelona umstritten.

Hannover. Es hat etwas Dörfliches, wie sich Nachbarn an einem Sonnabend Mittag im Gerberviertel begegnen. Fast scheint es, dass jeder jeden kennt. Am Kiosk „Flacon“ bleiben die Leute zum Plaudern stehen, drinnen im Laden lassen sich Einkäufe ergänzen. Der Kiosk ist so etwas wie das kommunikative Herz des Viertels, hier treffen gleich fünf kleine Straßen aufeinander. Dennoch schleichen nur äußerst selten Autos vorbei, die Anwohner sind zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs.

Wohnt seit 22 Jahren im Gerberviertel: Edgar Freivalds (72). © Quelle: Katrin Kutter

Wenn es nach dem Bezirksrat Mitte geht, soll das Gerberviertel zu einer besonders verkehrsberuhigten und grünen Zone werden. Vorbild sind die sogenannten "Superblocks" in Barcelona. In der katalanischen Hauptstadt donnerten Autos auf vierspurigen Straßen durch Wohnviertel, heute flanieren dort Menschen entspannt auf der Straße. Bänke und Beete mit Blumen und Kräutern laden zum Verweilen ein.

Das stellen sich SPD und Grüne auch für das kleine Gerberviertel vor: Durchgangsverkehr raus, mehr Bäume, Bänke und Begegnung. Zwei Poller sollen den Schleichverkehr verhindern, mit dem Autofahrer die Kreuzung am Königsworther Platz umgehen. Doch warum überhaupt im bereits sehr ruhigen Gerberviertel? „Hier lässt sich mit wenig Eingriffen eine deutliche Qualitätssteigerung erreichen, ohne dass wir ein ganzes Viertel umbauen müssen“, sagt Grünen-Fraktionschef Arne Käthner.

Nachbarn sehen keinen Schleichverkehr

Edgar Freivalds wundern die Pläne. Der Senior hat gerade am Stehtisch vor dem Kiosk seine Fritz Cola Orange geleert. „Schleichverkehr? Klar, wenn am Königsworther Platz eine Baustelle ist. Aber sonst?“ Seit 22 Jahren lebt Freivalds im Gerberviertel. Er schätzt die kleinen Vorgärten in der Oeltzen- und der Gerberstraße. Mehr Grün, das wäre natürlich schön.

Doch als der 72-Jährige hört, dass dafür Parkplätze wegfallen müssten, horcht er auf. „Das wird schwierig. Wir haben ja ohnehin in fast allen Straßen Anwohnerparken und abends ist alles voll.“

Überzeugter Radfahrer: Dennoch will David Seiffert (31), dass die Parkplätze für die Nachbarn erhalten bleiben. © Quelle: Katrin Kutter

Dazu muss gesagt sein: Ganze fünf Straßen gibt es im Gerberviertel, das sich zwischen Königsworther Straße und Brühlstraße erstreckt. Im Süden begrenzt eine Schleife der hier noch schmalen Leine das kleine Quartier. Bereits jetzt können Autos das Viertel nur an zwei Stellen verlassen, weil mehrere Einbahnstraßen den Verkehr kanalisieren.

Der Bezirksrat Mitte will den Autoverkehr durch die beiden Poller noch stärker trennen. Anwohner der Oeltzenstraße kämen nur noch über die Hartwigstraße aus dem Viertel. Alle anderen müssten über die Andertensche Wiese hinausfahren.

„Relativ ruhiges Viertel“

Ein hohes Verkehrsaufkommen oder Schleichverkehr sei ihm nie aufgefallen, erzählt David Seyfert. „Für die zentrale Lage ist es hier relativ ruhig.“ Nur die Schüler der Berufsschule im Viertel kämen häufig mit dem Auto. Obwohl Seyfert selbst ausschließlich Rad fährt, spricht der Krankenpfleger sich für den Erhalt der Parkplätze aus, selbst in der Gerberstraße, die als Spielstraße stark verkehrsberuhigt ist. „Sonst drehen die Anwohner bei der Parkplatzsuche ihre Kreise.“

Die 33-jährige Elisabeth ist gerade mit ihrer Tochter auf dem Spielplatz in der Gerberstraße mit Sand und verschiedenen Figuren beschäftigt. „Ich bin froh, dass ich in beide Richtungen aus dem Viertel rausfahren kann.“ Weniger Autoverkehr? Für die junge Mutter kein Thema.

Befürwortet Poller in der Spielstraße: Kioskbesitzer Cengiz Ayyildiz (63). © Quelle: Katrin Kutter

Einer der Poller soll mitten in der Gerberstraße den Durchgangsverkehr verhindern. Wenn Parkplätze in der Spielstraße wegfallen, verhindert dies das Rangieren von Autos. Kioskbetreiber Cengiz Ayyildiz findet das genau richtig. „Die Leute achten nicht darauf, dass hier eine Spielstraße ist. Sie fahren unverantwortlich und blind und du kannst sie nicht einmal ansprechen.“

Kaum jemand im Viertel kennt Cengiz Ayyildiz nicht. Die Berufstätigen trinken nach der Arbeit ein Bier bei ihm, die Kinder holen sich Eis und Süßigkeiten. Der Kioskbesitzer ist vieles in einem: Nachrichtenbörse, Wohnungsvermittler und Helfer in vielen Lebenslagen. „Cengiz ist unser Bürgermeister“, meint Edgar Freivalds. Dennoch: In diesem Punkt ist der Rentner anderer Meinung.

Will Verkehrsberuhigung an Kita und Berufsschule: Sabine Haas (40) mit Ferdinand (5) und Rosalie (2). © Quelle: Katrin Kutter

Auch Sabine Haas, die mit ihrem Kindern Ferdinand und Rosalie vom Einkaufen kommt, hält von den Plänen für einen „Superblock“ nicht viel. „Wenn Parkplätze wegfallen, wäre das eine Katastrophe.“ Und was ist mit der Idee für bepflanzte Zonen und Bänke, damit die Nachbarn verweilen? „Der Spielplatz hat schöne große Bäume. Und wenn ich mehr Grün will, gehe ich aus dem Gerberviertel raus in den Park“, sagt Haas.

Einzig eine noch stärkere Verkehrsberuhigung in der Andertenschen Wiese findet bei der 40-Jährigen Anklang. In der Straße gilt zwar Tempo 30, doch das reiche nicht, meint Haas. Die Berufsschüler hätten zwar durch das weitgehende Anwohnerparken wenig Chancen, überhaupt einen Parkplatz zu finden. „Aber diese Wenigen knallen hier durch wie nichts Gutes, weil sie ihre Karren vorführen müssen“, sagt Haas, selbst Berufsschullehrerin. Und dabei fahren alle durch die Andertensche Wiese, an deren Mündung eine Kita liegt.

Doch es gibt auch Befürworter der Poller und der „Superblock“-Idee. Jan Müller gehört dazu. Der 36-Jährige ist Radfahrer und er wünscht mehr Fahrradbügel statt Parkplätze. „Viele haben hier kein Auto oder teilen sich eines.“ Auch Louis Frobese, der Hündin Emma ausführt, meint der „Superblock“ sei eine gute Sache. Der 19-Jährige Schüler nimmt immer das Rad. „Und meine Eltern fahren nicht viel Auto.“