﻿Verkehrswende rückwärts: Warum die Ziele der Region Hannover in Gefahr sind und auch 2023 für Nutzer der S-Bahn hart wird

Hannover. Die Region Hannover hat sich ehrgeizige Ziele gesetzt: Sie will den Anteil des öffentlichen Nahverkehrs verdoppeln. S-Bahnen sollen auf Stammstrecken im Zehn- bis 15-Minuten-Takt fahren. Die Üstra soll 100 Züge zusätzlich bekommen, ihr Netz ausgebaut werden. Wo keine Bahnen fahren, soll das Busangebot erweitert werden. Zusammen mit einem Ausbau des Radverkehrs soll das zu einer Halbierung des Autoverkehrs führen. So sieht es der neue Verkehrsentwickungsplan 2035+ der Region vor. Die Realität ist derzeit eine andere.

Tatsächlich war 2022 zumindest im Nahverkehr Verkehrswende rückwärts angesagt. Vor allem bei der S-Bahn. Zugausfälle und Verspätungen hatte es zwar auch bei der DB Regio gegeben. Mit dem Betreiberwechsel zur Transdev im Juni nahmen diese jedoch massiv zu. S-Bahnfahren wurde für viele Kunden zum Glücksspiel, der tägliche Weg zur Arbeit oft unplanbar.

Krach: S-Bahn-Chaos „verheerend für die Mobilitätswende“

Die für den Nahverkehr zuständige Region musste das Chaos weitgehend hilflos mit ansehen. Viel mehr als die Androhung von Strafen blieb ihr nicht. Regionspräsident Steffen Krach (SPD) sieht eine „große Unzufriedenheit beim S-Bahnverkehr. Leute, die jahrelang S-Bahn gefahren sind, denken jetzt wieder darüber nach, auf das Auto umzusteigen. Das wäre in meinen Augen verheerend für unser Ziel einer Mobilitätswende“, warnt er.

Krachs Sorgen scheinen berechtigt. Nach Daten des Kraftfahrtbundesamtes ist die Zahl der Autos in der Region Hannover von Januar bis Oktober 2022 um weitere 200 gestiegen. Und Besserung scheint zumindest bei der S-Bahn in den nächsten Monaten kaum in Sicht. Laut Sprecherin Stina Wortmann rechnet Transdev noch "bis in den Sommer" damit, dass es zu kurzfristigen Zugausfällen aufgrund von Krankheiten kommt. Auch derzeit habe das Unternehmen damit zu kämpfen.

Fahrt ins Ungewisse: Regionspräsident Steffen Krach (SPD) im Führerstand eines Zuges der S-Bahn Hannover, die auch 2023 mit zahlreichen Ausfällen rechnet. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Ein Problem sei auch, dass die 13 Altfahrzeuge, die Transdev von der DB Regio übernehmen wollte, wohl erst Mitte des Jahres zur Verfügung stehen werden. Transdev wirft der Deutschen Bahn vor, dass diese aufgrund von Mängeln nicht fahrtauglich seien. Dennoch geht die S-Bahn Hannover davon aus, dass sich die Situation „im Laufe des Jahres entspannen wird“, sagt Sprecherin Wortmann.

Viele Ausfälle auch bei der Regiobus: „Auf Messers Schneide“

Auch die Regiobus betrieb 2022 alles andere als Werbung für den Nahverkehr. Im Schülerverkehr im Umland herrschte regelmäßig Chaos. Und aufgrund von Personalausfällen mussten sogar immer wieder Fahrten der wichtigen, schnellen SprintH-Linien gestrichen werden. Im Sommer war der Verlust an Vertrauen in das Unternehmen so groß, dass die Region diesem die Verantwortung für das Prestigeprojekt Sprinti entzog. Das Rufbus-Angebot soll in diesem Jahr auf die komplette Tarifzone C des Großraumverkehrs Hannover ausgedehnt werden.

Fielen häufig aus: Fahrten mit den schnellen SprintH-Linien der Regiobus. © Quelle: Steffen Ludwig

SPD-Verkehrsexperte Frank Straßburger sieht die Regiobus „auf Messers Schneide“. Kein vergleichbares kommunales Busunternehmen in Deutschland ist so ineffizient wie diese. Wenn sich das nicht ändern sollte, droht das Unternehmen den Dienstleistungsauftrag durch die Region zu verlieren.

Den großen Wurf in Sachen Sanierung legte die Geschäftsführung bei der Aufsichtsratssitzung im Dezember noch nicht vor. Immerhin standen nach Jahren der Konfrontation zwischen dieser und der Arbeitnehmerseite die Zeichen auf Annäherung. Der Aufsichtsrat beschloss mit großer Mehrheit, dass die Regiobus eine neue Organisationsstruktur mit mehr Zentralisierung bekommen soll. "Mein Eindruck ist, dass alle verstanden haben, dass sich etwas bewegen muss", sagt Straßburger.

Üstra muss Hälfte der Mitarbeiter bis 2030 ersetzen

Bei der Üstra sieht es aktuell besser aus. Die Ausfälle im Busverkehr im Dezember sollen eine Ausnahme bleiben, die das Unternehmen mit dem ungewöhnlich hohen Krankenstand begründete. Allerdings tickt im Hintergrund eine Zeitbombe. Denn laut Sprecher Heiko Rehberg muss die Üstra bis 2030 rund 1000 Mitarbeiter ersetzen. Das ist fast die Hälfte der im Schnitt relativ alten Belegschaft. Den Großteil davon macht das Fahrpersonal aus. Dabei wird davon eigentlich noch viel mehr benötigt, um wie geplant 100 zusätzliche Bahnen zu bewegen und zusätzliche Strecken zu bedienen.

Mehr davon: Mit der Anschaffung neuer Stadtbahnen vom Typ TW 4000 soll die Flotte der Üstra um 100 weitere Fahrzeuge anwachsen. © Quelle: Üstra/Tricon

Zwar sind in Hamburg und Nürnberg bereits autonome U-Bahnen im Einsatz. Als Lösung für Hannover sieht die Üstra das aktuell jedoch nicht. "Prognosen, ob und wann wir mit einer Stadtbahn autonom fahren können, sind seriös nicht zu machen", erklärt Rehberg. Der unterirdische Einsatz auf separatem Gleiskörper wie in Hamburg oder Nürnberg sei "etwas komplett anderes, als wenn man sich wie in Hannover im öffentlichen Straßenraum bewegt und Berührung mit dem Individualverkehr hat". Die Sensorik dafür sei "wesentlich aufwendiger". Autonomes Fahren kann sich die Üstra deshalb perspektivisch nur "in geschützten Räumen" wie Betriebshöfen vorstellen, etwa beim Waschen oder Umparken der Fahrzeuge.

Und dann sollen auch noch 31 Millionen Euro gespart werden

Als wären die Hürden auf dem Weg zur Verkehrswende nicht schon hoch genug, will die Region aufgrund ihrer kritischen Haushaltslage bei Üstra und Regiobus in den nächsten Jahren auch noch insgesamt 31 Millionen Euro einsparen. Regionspräsident Krach will zwar nicht das Angebot einschränken. "Aber es kann sein, dass zum Beispiel der Ausbau zeitlich gestreckt werden muss", erklärt er.

Dennoch stehe er hinter den ehrgeizigen Zielen, die sich die Region gesteckt hat. „Der Bereich Verkehr hat für mich absolute Priorität. Wir werden nicht 2035 klimaneutral, wenn wir nicht eine Veränderung im Verkehrssektor hinbekommen“, sagt Krach.

Auch die rot-grüne Koalition in der Regionsversammlung will trotz der aktuell trüben Aussichten beim Nahverkehr daran festhalten. „Wenn wir uns keine ehrgeizigen Ziele setzen, wird sich nichts tun“, erklärt Christan Fleer, der neue verkehrspolitische Sprecher der Grünen. Die Haushaltslage zwinge allerdings dazu, „dass wir das Schritt für Schritt planen müssen – ohne das große Ganze aus dem Blick zu verlieren“. SPD-Mann Straßburger will sich ebenfalls nicht entmutigen lassen. Allerdings müsse man sich darauf einstellen, „dass das eine oder andere länger dauert“.