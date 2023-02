﻿Verkehrswende, Schlafmesse und viel Sport: Das wird diese Woche in Hannover wichtig

Die Region präsentiert einen Plan für die Verkehrswende, eine Messe rund um das Thema Schlafen erlebt ihre Premiere und Fußball-Zweitligist Hannover 96 will sich gegen Paderborn drei Punkte angeln – das und was sonst noch in dieser Woche wichtig wird, lesen Sie hier.

Hannover. Die kommende Woche hält in Hannover so einiges bereit – unter anderem einen nicht alltäglichen Geburtstag im Zoo.

Montag: Ein Basketballplatz aus Reifen

So sieht das Material aus, das für den Basketballplatz in Linden eingebaut wurde. © Quelle: Tobias Wölki

Aus Altem kann Neues entstehen: Ausgediente Autoreifen, die bei der Rennserie „Extreme E“ zum Einsatz gekommen sind, bilden die Grundlage einer Basketball-Anlage, die jetzt in Betrieb genommen wird. Oberbürgermeister Belit Onay und Christian Kötz, Mitglied des Vorstandes von Continental, werden sie auf dem Gelände von Linden 07 an der Straße Am Spielfelde am Montag, 6. Februar, um 14 Uhr im Rahmen einer kleinen Feierstunde ihrer Bestimmung übergeben. Das Basketballspielfeld wird nicht nur von Linden 07, sondern unter anderem auch vom Projekt „BasKIDball“ genutzt werden. Außerdem soll die Fläche auch weiteren interessierten Sportlern zur Verfügung stehen.

Dienstag: Wege zur Verkehrswende

Vorfahrt für die Stadtbahn ist eines der Ziele der Verkehrswende © Quelle: Moritz Frankenberg/dpa

Weniger Autos, mehr öffentlicher Nahverkehr und Radverkehr: Die Verkehrswende steht für die Region Hannover ganz oben auf der Agenda. Wie sie gelingen kann, gibt künftig der Verkehrsentwicklungsplan 2035+ vor, der unter der Überschrift „Aktionsplan Verkehrswende“ steht. Das Konzept ist eine Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplans Pro Klima aus dem Jahr 2011. Am Dienstag, 7. Februar, wird es um 14 Uhr im Verkehrsausschuss der Regionsversammlung vorgestellt. Er tagt im Regionshaus an der Hildesheimer Straße.

Dienstag: Gewichtiger Geburtstag im Zoo

Gelassen: Elefantenkuh Indra kann im hohen Alter nicht mehr viel erschüttern. © Quelle: Zoo Hannover

Die wohl bekannteste Elefantenkuh im Erlebnis-Zoo und waschechte Hannoveranerin blickt auf ein halbes Jahrhundert Zoogeschichte: Leitkuh Indra ist 50 Jahre alt geworden. Zu ihrem runden Geburtstag gibt es eine große Reistorte, die vom Zoo-Futtermeister liebevoll verziert wird. Und ein leckeres Büffet, das natürlich auch der Rest der Elefantenfamilie stürmen darf.

Mittwoch: Schausteller tagen

Nach zwei Jahren Pause ging es im vergangenen Jahr beim größten Schützenfest der Welt wieder rund. © Quelle: Rainer Dröse

Der Bundesverband Deutscher Schausteller und Marktkaufleute (BSM) vertritt als Dachorganisation die Interessen des reisenden Gewerbes. Volksfeste und Märkte prägen seit Jahrhunderten das Land. Beim Bundesverbandstag am Mittwoch, 8. Februar, im H4 Hotel Hannover Messe geht es um die Folgen der Veranstaltungsverbote während der Corona-Pandemie, um diejenigen des Krieges in der Ukraine und um Forderungen des BSM an die Politik.

Mittwoch: Ideen für die Plätze hinter dem Hauptbahnhof

Der Raschplatz gehört zu den Sorgenfällen der Stadtplanung in Hannover. © Quelle: Tobias Wölki

Mit frischen Ideen und Mut zum Experiment will Hannover die Neuerfindung der Areale hinterm Hauptbahnhof angehen. Die Konzepte sehen unter anderem Freiluftgastronomie auf dem Weißekreuzplatz, Kulturveranstaltungen auf dem Andreas-Hermes-Platz und ein Beachvolleyballprojekt noch in diesem Frühsommer auf dem Raschplatz vor. Geplant sind aber auch Angebote etwa für Drogenabhängige. Als die Stadt das Konzept vorstellte, hatte die Politik so einige Fragen. Loswerden kann sie die bei einer gemeinsamen öffentlichen Sitzung von Ordnungausschuss des Rates und Stadtbezirksrat Mitte am Mittwoch, 8. Februar, 15 Uhr, im Ratssaal des Rathauses am Trammplatz.

Donnerstag: Eine Messe rund um den Schlaf

Die Pavillons unter dem Holzdach auf dem Messegelände sind Schausplatz der Schlafmesse. © Quelle: Deutsche Messe AG

Es geht ums Schnarchen, Schlafstörungen und Kinderschlaf: Die Messe „besser schlafen“ gibt Fachbesuchern und Interessierten Tipps für einen gesunden Schlaf. Auf dem Messegelände feiert von Donnerstag, 9. Februar, bis Sonnabend, 11. Februar dieses für Hannover neue Messeformat Premiere. Aussteller sowie Expertinnen und Experten aus Medizin und Forschung präsentieren Produkte, Methoden und Ideen für den gesunden Schlaf. Dabei geht es um Diagnose- und Therapiemöglichkeiten für von Schlafstörung Betroffene, passende Produkte und Weiterbildungsmaßnahmen für medizinisches Personal. Bei vielen Austellern können Besucher Produkte direkt ausprobieren. An den ersten beiden Tagen richtet sich die Messe an das Fachpublikum, am Sonnabend dann an die interessierte Öffentlichkeit. Der Eintritt kostet 5 Euro, geöffnet ist von 10 bis 18 Uhr.

Donnerstag: Die Handball-Recken müssen nach Wetzlar

Trainer Christian Prokop (links) und sein Team wollen ein Erfolgserlebnis. © Quelle: Florian Petrow

Die Handball-Bundesliga hat während der Weltmeisterschaft pausiert und nimmt jetzt den Betrieb wieder auf. Die Recken von der TSV Hannover-Burgdorf treten am Donnerstag, 9. Februar, bei der abstiegsgefährdeten HSG Wetzlar an. In der Tabelle trennen beide Teams Welten, aber die Recken plagen Verletzungssorgen. Auch an das verloren gegangene Heimspiel werden sie sich ungern erinnern. Anpfiff ist um 19.05 Uhr.

Sonnabend: Die Roten empfangen Paderborn

Moritz Stoppelkamp hat einst im Spiel zwischen Paderborn und Hannover 96 ein denkwürdiges Tor geschossen. © Quelle: imago sportfotodienst

Als Hannover 96 und der SV Paderborn 07 noch gemeinsam in der Bundesliga spielten, erzielte der Spieler Moritz Stoppelkamp am 20. September 2014 für die Paderborner im Heimspiel gegen seinen Ex-Verein aus satten 82 Metern ein Tor zum 2:0-Endstand. Lang ist es her, beide sind mittlerweile Zweitligisten und Tabellennachbarn im Kampf um Anschluss an die Spitze. Am Sonnabend, 11. Februar, 13 Uhr, treffen sie in der Heinz-von-Heiden-Arena in der niedersächsischen Landeshauptstadt aufeinander.