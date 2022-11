﻿Verlängerungen und eine Ringlinie? So plant die Region Hannover das Üstra-Netz der Zukunft

Das Stadtbahnnetz der Üstra soll weiter wachsen. Mehrere Verlängerungen von Strecken sind geplant. Die Region Hannover denkt sogar über einen neuen Stadtbahnring nach. Bevor der kommt, muss jedoch ein anderes Projekt Erfolg haben.

Hannover. Die Region Hannover will den Autoverkehr halbieren. Dieses Ziel hat sie sich mit dem neuen Verkehrsentwicklungsplan 2035 gesetzt. Am Freitag wurde bekannt, dass die Üstra einen neuen Betriebshof in Lahe bekommen soll, um Platz für 120 neue Bahnen zu schaffen. Zudem soll das Stadtbahnnetz weiter ausgebaut werden. Derzeit läuft bereits der Ausbau der Linie 7 bis nach Hemmingen-Westerfeld. Gute Chancen sieht Verkehrsdezernent Ulf-Birger Franz (SPD) für eine weitere Verlängerung nach Arnum.

"Das wäre relativ einfach zu realisieren", glaubt Franz. Denn für das Vorhaben müssten keine zusätzlichen Fahrzeuge eingesetzt werden. "Dadurch hätten wir nur die Investitionskosten", erklärt er. Erste Pläne hat die für den Ausbau zuständige Infra bereits vorgestellt. Demnach könnte die Stadtbahnlinie 7 vom künftigen Endhaltepunkt im Süden Hemmingen-Westerfelds über den Hohen Holzweg in Arnum durch die Beethovenstraße und schließlich zur Bockstraße weitergeführt werden.