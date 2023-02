﻿Gewinnen Sie Karten für das Jugendblasorchester Seelze

Hannover. Das Jugendblasorchester Seelze wurde 1994 von einer Gruppe Abiturienten aus Seelze gegründet. Mittlerweile hat der Verein mehr als 200 aktive und fördernde Mitglieder und ist in diversen Formationen wie dem Modern Sound[s] Orchestra aktiv. Für das Engagement erhielt der Verein im vergangenen Jahr den Niedersachsenpreis für Bürgerengagement.

Das Modern Sound[s] Orchestra (MSO) unter der Leitung von Henning Klingemann tritt am 25. Februar im Theater am Aegi auf. Ab 18 Uhr präsentiert das Orchester Titel aus „West Side Story“ und „Harry Potter“ und eine Hommage an Michael von Obentraut. Karten gibt es in den Ticketshops. Mit etwas Glück können zehnmal zwei Leser kostenlos dabei sein. Nutzen Sie für die Teilnahme am Gewinnspiel bis einschließlich 10. Februar den Link https://aktion.haz.de/angebot/msoseelzeverlosung. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück.

