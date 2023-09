26-Jähriger verlässt Hotel in Bornum und ist seit gut drei Wochen verschwunden – wer hat den Vermissten gesehen?

Hannover. Die Polizei sucht nach einem 26-Jährigen, der seit etwa drei Wochen spurlos verschwunden ist. Er wurde erst jetzt von der Mutter als vermisst gemeldet. Zuletzt soll er in einem Hotel in Bornum gewesen sein, wo er seine persönlichen Sachen zurückließ.

Nach Angaben der Polizei meldete die Mutter ihren Sohn Krystian Wieslaw K. am Sonntag, 3. September, als vermisst. Zuletzt habe zwischen den beiden nur loser Kontakt bestanden, so ein Sprecher der Polizei. „Letztmalig hatte sie ihn im Juli dieses Jahres gesehen.“ Wie die Ermittlungen ergaben, hatte sich der junge Mann bis vor etwa drei Wochen in einem Hotel an der Straße An der Feldmark in Hannover-Bornum aufgehalten. „Dorthin kehrte er jedoch nicht mehr zurück und hinterließ zudem seine persönlichen Gegenstände sowie Dokumente“, so der Sprecher.

So sieht der Vermisste aus:

Wer hat den Vermissten gesehen? © Quelle: Polizeidirektion Hannover

Die Polizei nimmt aktuell eine akute Eigengefährdung des 26-Jährigen an und bittet daher die Bevölkerung um Hilfe bei der Suche. Eine aktuelle Beschreibung des Vermissten gibt es nicht. Auch zur Kleidung gibt es keine Hinweise. Zuletzt soll der 26-Jährige aber sehr abgemagert gewesen sein und seine Haare kurz und blond getragen haben.

Akute Eigengefährdung: So sieht der Vermisste aus. © Quelle: Polizeidirektion Hannover

Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten nimmt das Polizeikommissariat Hannover-Ricklingen unter Telefon (0511) 1093015 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

