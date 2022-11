Der seit Montag vermisste Senior (84) aus Isernhagen ist wieder da. Das teilte die Polizei in der Nacht zu Dienstag mit. Familienangehörige hatten Abolghasem E. in Hannover gefunden.

Familienangehörige finden vermissten Senioren aus Isernhagen am Hauptbahnhof Hannover

Isernhagen. Der vermisste Abolghasem E. (84) ist wieder aufgetaucht. Der demenzkranke Mann, der am Montagmorgen aus einem Seniorenheim in Isernhagen, Ortsteil Altwarmbüchen, verschwunden war, wurde von Familienangehörigen gefunden. Das teilte die Polizeidirektion Hannover in der Nacht zu Dienstag mit.

Die Familie hatte den 84-Jährigen auf eigene Faust gesucht – und wurde in Hannover fündig: Nach Angaben einer Polizeisprecherin wurde der orientierungslose Senior „wohlbehalten“ am Hauptbahnhof Hannover angetroffen.

Von Thomas Nagel und Britta Mahrholz