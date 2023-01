Vermisst: Jugendliche aus Hannover-Stöcken seit Donnerstag verschwunden

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einer 17-Jährigen aus Hannover-Stöcken. Die Jugendliche war zuvor in der Notaufnahme der Medizinischen Hochschule, verließ die MHH aber später wieder. Seitdem fehlt von der Vermissten jede Spur. Im Artikel ist ein Foto der jungen Frau.

Hannover. Eine 17-Jährige aus Hannover-Stöcken ist seit Donnerstag verschwunden. Zuletzt wurde die Jugendliche in der Notaufnahme der Medizinischen Hochschule (MHH) gesehen. Weil ihr die Behandlung dort aber nach eigenen Angaben zu lange gedauert habe, ging sie wieder. Seitdem fehlt von der jungen Frau jede Spur. Die Polizei hat ein Foto der Gesuchten veröffentlicht.

Nach bisherigem Kenntnisstand ging Antonia Kisha A. selbst zur Notaufnahme in die MHH. Gegen 17 Uhr sei sie aber noch vor dem eigentlichen Entlassungsgespräch gegangen. Die Richtung, in die sie ging, ist unbekannt. „Bis Freitagnachmittag kehrte sie auch nicht zu ihrem Zuhause in Stöcken zurück“, sagt Polizeisprecher Michael Bertram. Aufgrund ihres Alters ist bei A. „eine Eigengefährdung nicht auszuschließen“.

Vermisst: Antonia Kisha A. (17). © Quelle: Polizei

Vermisste trägt auffällige Socken

Die 17-Jährige ist etwa 1,50 Meter groß und schlank, wirkt laut Bertram durch weite Kleidung jedoch korpulenter. „Sie hat kurze braune und zerzauste Haare mit einer kahlen Stelle an der rechten Schädelseite.“ Markant ist ein Leberfleck mittig auf der Nasenspitze. Antonia Kisha A. trägt ein weißes T-Shirt mit roter Aufschrift, dazu eine schwarz-graue Jogginghose, graue Winterboots mit Fell und eine schwarze Daunenjacke mit Kapuze. Hinzu kommen auffällige Socken Eine ist schwarz-weiß gepunktet, die andere schwarz-pink. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon (0511) 1093817.