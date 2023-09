Polizei sucht nach 71-Jähriger aus der List: Seniorin kam nicht mehr ins Heim zurück

Hannover. Die Polizei sucht nach einer 71-Jährigen aus der List. Ursula Lisa Gudrun W. hatte nach Angaben der Polizei am Mittwoch, 27. September, das Pflegeheim an der Lister Meile verlassen – und ist seitdem nicht mehr zurückgekehrt. Sie leidet laut Polizei an Diabetes und Demenz und benötigt dringend Medikamente. Wegen der Erkrankung der Seniorin kann die Polizei nicht ausschließen, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet.

Nach den bisherigen Ermittlungen verließ die 71-Jährige nach dem Abendessen gegen 18 Uhr das Pflegeheim an der Lister Meile. Gegen 20 Uhr meldete das Personal sie als vermisst. Die Polizei hat bereits nach Ursula Lisa Gudrun W. gesucht, dabei kamen auch Personenspürhunde, sogenannte Mantrailer, zum Einsatz.

71-Jährige verschwunden: So sieht die Vermisste aus

Suche nach 71-Jähriger bislang erfolglos: So sieht die Vermisste aus. © Quelle: Polizei Hannover

Die Vermisste ist etwa 1,65 Meter groß, hat eine kräftige Statur und kurze graue Haare. Bei ihrem Verschwinden trug sie einen gelben langen Mantel und ein blaues T-Shirt. Wer Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben kann, sollte sich bei der Polizeiinspektion Hannover unter Telefon (0511) 1092715 oder jeder anderen Polizeidienststelle melden.

