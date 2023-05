﻿Nach über anderthalb Jahren: Polizei findet hannoverschen Schüler in Berlin

Hannover. Am 2. September 2021 verschwanden ein damals elfjähriger Junge und seine Mutter aus Hannover. Mehr als anderthalb Jahre suchte die Polizei mit einer Öffentlichkeitsfahndung nach den beiden – nun wurden sie gefunden. Wie ein Sprecher der Polizei Hannover bestätigt, konnte der Junge am Dienstag in Berlin wohlbehalten ausfindig gemacht werden. Nähe Angaben macht die Behörde zum Schutz der Persönlichkeitsrechte nicht.

Wo sich Mutter und Sohn seit ihrem Verschwinden aufgehalten haben und unter welchen Umständen die beiden gelebt haben, dazu macht die Polizei ebenfalls keine Angaben. Auch, ob der mittlerweile Zwölfjährige in der Vergangenheit eine Schule besuchen konnte, ist unklar. Inzwischen ist der Junge zurück bei seinem Vater in Hannover. Der Junge war kurz vor Ende der Sommerferien 2021 verschwunden. Die hatte er zum Teil bei seiner Mutter verbracht. Die brachte das Kind nicht wie verabredet zum Vater zurück. Der schaltete am 3. September 2021 die Polizei ein,

Die Polizei kündigt an, dass die Ermittlungen andauern. Welche Konsequenzen der Mutter nun möglicherweise drohen, ist noch unklar.