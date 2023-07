Nach Öffentlichkeitsfahndung: Polizei findet vermisstes Seniorenpaar

Hannover. Die Polizei hat am Mittwochabend, 5. Juli, ein vermisstes Seniorenpaar angetroffen. Die 87-jährige Frau und der 71-jährige Mann waren tags zuvor aus einer Kleingartenkolonie verschwunden. Weil die Frau an einer Krankheit leidet und beide nicht ortskundig sind, hatte die Polizei eine Öffentlichkeitsfahndung gestartet. Eine Polizistin entdeckte das Ehepaar am Mittwochabend an der Walderseestraße/Hermann-Bahlsen-Allee im Stadtteil Groß-Buchholz. Laut Behörde sind beide „wohlauf“.

