Vermisste 16-Jährige aus Speyer soll in Hannover unterwegs sein

Hannover. Auf dem Weg zur Schule weggelaufen – und jetzt wohl in Hannover: Ein 16-jähriges Mädchen aus Speyer wird seit Freitag, 16. Juni, vermisst. In Begleitung eines Mannes soll sich die Jugendliche inzwischen in Hannover befinden. Die Polizei Hannover sucht gemeinsam mit dem Präsidium Rheinpfalz nach ihr.

Ihre Eltern haben Klaudia K. nach Angaben der Polizei am Morgen des 16. Juni gegen 9.40 Uhr zu ihrer Schule in Speyer begleitet. Zum Unterricht erschienen ist das Mädchen allerdings nie. Nach eigenen Angaben machte sich die 16-Jährige zunächst auf den Weg in Richtung Süden. „Klaudia meldete sich am 20. Juni telefonisch bei ihrer Mutter und gab an, dass es ihr gut gehe und sie mit einem Jungen in München sei“, sagt Hannah Berens von der Polizeidirektion Rheinpfalz.

Die Polizei geht aber davon aus, dass sich die Vermisste inzwischen mit einem 25-jährigen Mann in Hannover befindet. Die Polizei Hannover beteiligt sich an der Suche. Von einer Gefahr für das Mädchen gehen die Einsatzkräfte nicht aus.

So sieht Klaudia K. aus

Klaudia K. aus Speyer: Die Polizei vermutet sie in Hannover. © Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz

Klaudia K. ist 1,58 Meter groß und wiegt etwa 50 Kilo. Als sie verschwand, trug sie einen schwarzen Rucksack mit der weißen Aufschrift „PUMA“. Wer Klaudia K. gesehen hat, kann sich bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter Telefon (0621) 9632773 oder per E-Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de melden.

