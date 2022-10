﻿Tötungsdelikt am Würmsee: Polizei nimmt Verdächtigen in Schweden fest

Schwedische Polizeikräfte haben Robert E. in Skandinavien festgenommen. Der Mann aus Warburg wird verdächtigt, Kerstin Simone G. aus der Würmseesiedlung getötet zu haben. Von der Frau fehlt allerdings weiter jede Spur.

Die Siedlung am Würmsee: Hier steht das Bungalow von Kerstin Simone G.

Hannover. Polizisten haben Robert E. aus Warburg in Schweden festgenommen. Der 54-Jährige aus Warburg steht im Verdacht, Kerstin Simone G. aus der Siedlung am Würmsee bei Burgwedel getötet zu haben. Von der 56-Jährigen fehlt weiterhin jede Spur.

Wie die Polizei Hannover am Mittwoch mitteilt, wurde E. bereits am Sonntag in Schweden festgenommen. „Nach einem Hinweis über die Ausreise des Tatverdächtigen nach Schweden kontaktierte die hannoversche Zielfahndung ihre dortigen Netzwerkkolleginnen und -kollegen“, sagt Marcus Schmieder von der Polizei Hannover. Zielgerichtete Maßnahmen führten dann zur Festnahme von Robert E..

Die Polizei hatte seit dem 18. Oktober mit Fotos nach dem mutmaßlichen Mörder aus Nordrhein-Westfalen gesucht. Die Suche nach Kerstin Simone G. dauert weiter an.

