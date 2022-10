Vermisste vom Würmsee: 54-Jähriger aus Warburg soll sie getötet haben – Polizei zeigt Fotos

Die Polizei Hannover geht inzwischen definitiv davon aus, dass die Vermisste vom Würmsee (Burgwedel) Opfer eines Verbrechens wurde. Am Dienstagmorgen veröffentlichten die Ermittler ein Foto des Mannes (54) aus Nordrhein-Westfalen, der als verdächtig gilt.

Hannover/Burgwedel. Die Polizei Hannover ist im rätselhaften Vermisstenfall um die 56-jährige Kerstin Simone G. einen entscheidenden Schritt weiter: Inzwischen gehen die Ermittler definitiv von einem Verbrechen aus. Am Dienstagmorgen veröffentlichten die Beamten in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft deshalb drei Fotos – zwei vom mutmaßlichen Täter und eins von dessen Wagen. Robert E. (54) aus Warburg in Nordrhein-Westfalen soll die Frau vom Würmsee (Burgwedel) umgebracht haben. Der Gesuchte gilt seinerseits allerdings ebenfalls als vermisst.

„Die Ermittlungen begründen den Verdacht, dass sie Opfer eines Tötungsdeliktes geworden ist“, sagt Polizeisprecher Marcus Schmieder. Genauer wird er nicht. Wirkten die Untersuchungen bis jetzt als allgemein erfolglos, nennt die Polizei nun Robert E. als „dringend tatverdächtig“. Sein Wohnort Warburg nahe Kassel liegt rund 125 Kilometer Luftlinie vom Würmsee entfernt. In welcher Beziehung er zu Kerstin Simone G. stand und wieso genau dieser Mann die Frau getötet haben soll, ist im Moment offen. Da Robert E. seinerseits unauffindbar ist, veröffentlichten die Polizisten nun zwei Fotos des Gesuchten. Neben einem Passbild zeigt die zweite Aufnahme einen Mann mit rötlichem Gesicht, schwarzer Sonnenbrille und blauer Basecap. Aufnahmeort und Situation sind nicht genannt.

Mutmaßlicher Täter: Die Polizei sucht Robert E. (54) aus Warburg. © Quelle: Polizei Hannover

Vermisste vom Würmsee: Suchaktionen bis jetzt erfolglos

Bereits unmittelbar nach ihrem Verschwinden am 12. September schlossen die Beamten ein Verbrechen aufgrund der Spurenlage im Haus der 56-Jährigen nicht aus. Auch dies präzisierten sie damals jedoch nicht. Dafür veröffentlichten sie wenige Tage später Fotos der Vermissten. Kerstin Simone G. war morgens eigentlich mit einer Freundin verabredet, kam aber nicht. Bis auf den schwarzen Mercedes von Kerstin Simone G., der vor ihrem Haus stand, fehlt von ihr bis heute jede Spur. Selbst der Einsatz von Hubschraubern und Spürhunden brachte keinen Erfolg. Zuletzt durchsuchte die Polizei den fast ausgetrockneten Würmsee nach jeglicher Form von Spuren zur Vermissten. Bekannte und Weggefährten beschrieben die Situation kurz darauf als einen "laufenden Horrorfilm".

Der Wagen des Gesuchten: ein silberfarbener Ford Focus mit Kennzeichen WAR-SE 512. © Quelle: Polizei Hannover

Verdächtiger Robert E. wohnt nahe Kassel

Der 54-Jährige ist laut Schmieder „sehr mobil“, könnte sich überall in Deutschland „oder dem benachbarten europäischen Ausland aufhalten“. Er besitzt einen silberfarbenen Ford Focus mit dem Kennzeichen WAR-SE 512. Auch dieses Auto konnte bis jetzt nicht ausfindig gemacht. Umso dringender bittet die Polizei um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer (05 11) 109 55 55 oder auf jedem Revier. Gleichzeitig mahnt Schmieder aber auch zur Vorsicht und rät, den Notruf 110 zu wählen, sollte jemand Robert E. direkt begegnen: „Es ist nicht auszuschließen, dass der Gesuchte bewaffnet ist.“