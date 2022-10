Nach Partynacht in Hannover verschwunden: Weiter keine Spur von 21-jährigem Kolumbianer

Ein 21-Jähriger war in der Nacht auf den 24. September mit Freunden in Hannovers Nordstadt feiern. Kurz bevor er mit seinen Freunden den Heimweg antreten wollte verschwand er am Engelbosteler Damm. Seitdem fehlt jede Spur von dem Kolumbianer.

Hannover. In der Nacht auf den 24. September wurde er zuletzt gesehen – und weiter fehlt jede Spur von Alan Andrés G.R.. Die Polizei sucht weiterhin nach dem 21-jährigen Kolumbianer, der in jener Samstagnacht verschwand. Die Ermittler bitten um Hinweise zum Vermissten und seinem Aufenthaltsort. Laut Polizei kann eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden.

Vermisst: Wer hat diesen 21-Jährigen gesehen? © Quelle: Polizei Hannover

Möglicherweise können Besucherinnen und Besucher des Pan-Clubs am Engelbosteler Damm in der Nordstadt etwas zum Verschwinden R.’s sagen. Nach Informationen dieser Zeitung war der 21-Jährige mit Bekannten in der Disco feiern. Gegen 4 Uhr wollten er und seine Freunde den Heimweg per Auto antreten. Doch der Kolumbianer stieg noch am Club wieder aus.

R. geht in unbekannte Richtung davon

Laut Polizei entfernte er sich dann zu Fuß. In welche Richtung, das konnte allerdings keiner der Zeugen sagen. Ob R. alkoholisiert war oder unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, ist unklar.

Es ist allerdings davon auszugehen, dass sich der junge Mann mehr oder weniger mittellos auf den Weg machte. „Der Vermisste hinterließ bei seinen Begleitpersonen sein Mobiltelefon und seine Geldbörse“, sagt Marcus Schmieder von der Polizei Hannover. R. lebt im Stadtteil Alt-Vinnhorst.

Wer kann Hinweise geben?

Alan Andrés G.R. ist circa 1,90 Meter groß und von schlanker Statur. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er einen schwarzen Kurzhaarschnitt und einen getrimmten Vollbart. Bekleidet war er mit einem schwarzen T-Shirt, schwarzer Hose sowie schwarzen Nike-Turnschuhen.

Auffällig sind eine Narbe an einem Arm sowie mehrere Pigmentflecke im Gesicht, unter anderem im Bereich der Nase. Alan Andrés G.R. ist Brillenträger und verfügt über einen Tunnelohrring. Der Kolumbianer spricht Spanisch und Deutsch.

Eine Freundin hatte R. am 4. Oktober als vermisst gemeldet. Drei Tage später startete die Polizei eine Öffentlichkeitsfahndung. „Gerade bei Vermisstenfahndungen müssen vor der Veröffentlichung eines Fotos erst andere Maßnahmen erörtert und getroffen werden“, heißt es von der Polizei. Dazu gehören etwa die Überprüfung von Adressen, an denen sich die Person aufhalten könnte sowie die Befragung von Zeugen. „Erst wenn diese Maßnahmen nicht erfolgversprechend sind, können wir rechtlich eine Öffentlichkeitsfahndung anstreben.“

Hinweise zum Vermissten beziehungsweise zu seinem Aufenthaltsort nimmt das Polizeikommissariat Hannover-Nordstadt unter der Telefon (0511)1093117 entgegen.