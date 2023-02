﻿Backpacker seit einem halben Jahr vermisst: Polizei gibt Hoffnung nicht auf

Ein Backpacker bricht im August 2022 nach Gran Canaria auf. Nur mit seinem Rucksack und einem Didgeridoo im Gepäck will er spanische Inseln erkunden. Plötzlich reißt der Kontakt zu seiner in Leese wohnenden Mutter ab. Seit mittlerweile einem halben Jahr gilt der Mann als vermisst.

Leese. Anfang August verschwindet ein junger Rucksacktourist aus dem Landkreis Diepholz auf einer spanischen Ferieninsel. Der Fall reicht schnell in den Landkreis Nienburg hinein. Seine Mutter wohnt in Leese, hat plötzlich keinen Kontakt mehr zu ihrem Sohn. Schnell sorgt sie sich um ihn, weil er als kommunikativ gilt. Die Mutter erstattete schließlich am 8. August eine Vermisstenanzeige bei der Polizei in Stolzenau.