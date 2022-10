﻿Vermisster Bergsteiger aus Hannover: Neue Suche am Hochkalter

Retter haben einen neuen Versuch unternommen, den vermissten Bergsteiger Julian P. aus Hannover am Hochkalter bei Berchtesgaden zu finden. Grund ist das unerwartet warme Wetter. Der 24-Jährige verunglückte am 17. September, damals endete die Suche nach sechs Tagen erfolglos.

Ramsau. Die Bergwacht Ramsau hat erneut am Hochkalter nach dem verunglückten Bergsteiger Julian P. (24) aus Hannover gesucht. Nach Angaben der Retter in Bayern spielte das Wetter am 2607 Meter hohen Berg mit, sodass gefahrlos Einsatzkräfte abgesetzt werden konnten. Der junge Maschinenbaustudent hatte am 17. September den Notruf gewählt, nachdem er durch einen plötzlichen Wintereinbruch überrascht worden und mehrere Meter abgestürzt war. Die Bergwacht brach die Suche damals nach sechs Tagen erfolglos ab.