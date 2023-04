﻿Warten auf Glasfaser in Hannovers List: Telekom storniert Auftrag viermal – das liegt auch am verseuchten Boden

Hannover. Die Sache schien zunächst schnell und unkompliziert über die Bühne zu gehen. Im Oktober 2020 hatte Ernst Ahlers davon erfahren, dass in der Bunsenstraße in Hannovers List bald auch schnelles Glasfaserinternet zur Verfügung stehen sollte. Er gab bei der Telekom eine Bestellung auf. Schon im Mai 2021 rückte ein Bautrupp an, verlegte binnen anderthalb Tagen die notwendigen Schutzrohre unter dem Bürgersteig. „Doch dann passierte erst einmal lange nichts“, erinnert sich der 59-Jährige. „Irgendwann bekam ich dann eine E-Mail, dass der Ausbau aufgrund höherer Gewalt ruhe“, berichtet Ahlers.

Es fehlen zum Beispiel noch die Leitungen zu den Häusern sowie in den Gebäuden selbst. Was die Telekom mit „höherer Gewalt“ meinte, waren wohl die Altlasten im Boden. Eine Hinterlassenschaft der Chemiefabrik von Eugen De Haën, der im Bereich des nach ihm benannten Platzes bis 1902 produziert hatte. 2008 hatte die Region Hannover in ihrer Funktion als Bodenschutzbehörde dort sowie in umliegenden Straßen erhöhte radioaktive Strahlung gemessen. In Gärten und auf Grünflächen musste deshalb der Boden umfangreich saniert werden. Arbeiter trugen Schutzanzüge. Mit Geigerzählern wurde die Strahlung bestimmt.

Radioaktive Altlasten: Mitarbeiter des Amtes für Strahlenschutz führten im Bereich des De-Haën-Platzes Messungen durch. © Quelle: Rainer Surrey

Bei Arbeiten 2021 „keine Schutzanzüge getragen“

Eigentlich hätten bei den Arbeiten in der Bunsenstraße deshalb ebenfalls Auflagen berücksichtigt werden müssen. Laut Region müssen diese zum Beispiel durch Messungen begleitet werden. Auch abfallrechtliche und entsorgungsspezifische Belange seien zu beachten. Regionssprecher Klaus Abelmann berichtet, es gebe extra Merkblätter für die Arbeiten im Bereich des De-Haën-Platzes.

Anlieger Ahlers hat jedoch nichts dergleichen beobachtet. Ausgehobene Erde sei nicht abgedeckt gewesen. Auch seien „keine Schutzanzüge“ getragen worden, erinnert sich der Redakteur des Technikmagazins „c’t“. Anwohner der benachbarten Fraunhofer Straße berichteten schon im vergangenen Jahr, dass bei ihnen vor der Tür die Arbeiten eilig abgebrochen und die ausgehobenen Löcher wieder verfüllt worden seien. Auch sie haben niemanden gesehen, der einen Schutzanzug trug. „Die Arbeiter hatten wohl absolut keine Ahnung, was sich hier im Boden befindet“, vermutete eine Anwohnerin.

Aufgegraben: Die Baustelle in der Bunsenstraße 2021. Seitdem ist nichts mehr passiert. © Quelle: Ernst Ahlers, c't

Die Stadt kam zu dem Schluss, dass die von der Telekom begonnenen Arbeiten „nicht den Regeln“ entsprochen hätten. Das Unternehmen bestritt das und teilte mit, dass die Arbeiten in Absprache mit der Region Hannover abgebrochen worden seien – vor einem Eingriff in belastete Bereiche.

Telekom nennt Termin für Neustart der Arbeiten

„Mein größter Kritikpunkt ist die mangelnde Kundenkommunikation der Telekom“, sagt Ahlers, der durch den Umstieg auf Glasfaserinternet auf zehnmal so schnelle Down- und viermal so schnelle Uploads hofft. Er hat mittlerweile seinen fünften Auftrag bei der Telekom aufgegeben. „Erst hieß es, ich hätte den Auftrag selbst storniert. Danach wurde behauptet, dass die Zustimmung des Hauseigentümers fehle – dabei lag diese nachweislich vor“, sagt Ahlers.

Nun allerdings gibt es Grund zur Hoffnung für die Anlieger rund um den De-Haën-Platz. Auf Nachfrage dieser Zeitung teilt die Telekom mit, dass die Arbeiten bald starten sollen. Laut Sprecherin Stefanie Halle soll diese eine auf Rohrleitungsbau spezialisierte Firma aus dem westfälischen Münster übernehmen. „Aktuell sind wir in Abstimmung mit der Stadt Hannover zu einem Umwelt- und Entsorgungskonzept. Dabei überarbeiten wir die Planungen noch einmal, um den Tiefbau so gering wie möglich zu halten“, erklärt sie. Voraussichtlich zum Ende des zweiten Quartals solle der Glasfaserausbau in dem Areal fortgesetzt werden.