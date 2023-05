﻿Mehr als die Hälfte der Siedlungsflächen sind versiegelt – ist Hannover gar nicht so grün?

Hannover. Bebaut, betoniert oder asphaltiert: Mehr als die Hälfte des Siedlungsgebiets in Hannover ist versiegelt. Mit einem mittleren Versiegelungsgrad von 56 Prozent nimmt die Landeshauptstadt im deutschlandweiten Vergleich einen Wert in der Spitzengruppe ein. Zu diesem Schluss kommt eine Untersuchung des VdS Schadenverhütung im Auftrag des Gesamtverbandes der Versicherer (GDV).

Im Bundesvergleich landet Hannover auf Platz 22 von 134 untersuchten Städten und damit unter den 25 deutschen Städten, die am meisten versiegelt sind. In Niedersachsen weist allein Wolfsburg einen schlechteren Wert auf. Das Ergebnis verwundert, bezeichnet sich Hannover doch nicht selten als eine der grünsten Städte Deutschlands. „Versiegelte Flächen verhindern das Versickern des Regenwassers. Dies kann bei extremen Regenfällen zu Überschwemmungen mit erheblichen Schäden führen“, warnt GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen.

Größter Unterschied zu den Gewinner-Städten

Für die Untersuchung hat das VdS, ein Tochterunternehmen des GDV, Satellitenaufnahmen und Datensätze aus dem Erdbeobachtungsprogramm Copernicus der Europäischen Union verwendet. Hiermit können Flächen mit einer Größe von bis zu zehn Quadratmetern einzeln betrachtet werden.

Folgen von Versiegelung: Bei Starkregen stehen Wohngebiete unter Wasser. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Negativspitzenreiter ist Ludwigshafen am Rhein mit einem Versiegelungsgrad von fast 68 Prozent in den Siedlungsgebieten. Dahinter folgen Mannheim (66 Prozent) und Rüsselsheim (65 Prozent). Den niedrigsten Wert weist die kleine Stadt Suhl in Thüringen mit 30 Prozent auf.

Hannover ist von einem solchen Wert weit entfernt – selbst zu dem Gewinner unter den Landeshauptstädten gibt es eine große Spanne. So kommt Potsdam in Brandenburg gerade einmal auf 39 Prozent versiegelter Fläche und hat entsprechend mehr Grün aufzuweisen. Der deutschlandweite Mittelwert liegt bei 44 Prozent.

Eilenriede und Maschsee bringen nichts

Schon einmal hatte Hannover bei einer GDV-Untersuchung zum Thema Versiegelung erstaunlich schlecht abgeschnitten. Vor fünf Jahren nahm der Verband die gesamte Stadtfläche unter die Lupe. Hannover landete seinerzeit hinter München und Oberhausen auf Platz 3. Eine Erkenntnis von damals: Wenn die Stadt Hannover ihre Flächen versiegelt, dann ordentlich – auf bebauten Flächen lag der Versiegelungsgrad 2018 bei 73 Prozent.

Zubetoniert: Die Versiegelung in der Nähe von Industriefläche (hier in Stöcken) ist besonders hoch. © Quelle: Rainer Dröse

Dieser Zusammenhang spielt auch in der aktuellen Studie eine Rolle. Denn die Eilenriede, der Maschsee oder der Kronsberg bringen der Stadt in der Statistik nichts, weil dort keinerlei Wohnhäuser stehen. Stattdessen aber sind Industrieflächen – laut GDV insbesondere Chemiefirmen oder Autobauer – in der Nähe der Siedlungsgebiete ein Treiber für den Versiegelungsgrad. Und hier zeigen sich in Hannover tiefrote Bereiche in Stöcken unweit des Werkes von VW Nutzfahrzeuge, Nordhafen oder Vinnhorst.

GDV: „Entsiegelung muss auf die Tagesordnung“

GDV-Hauptgeschäftsführer Asmussen fordert vor diesem Hintergrund: „Kommunen sollten die Starkregengefahr in ihrer Stadt- und Landschaftsplanung stärker berücksichtigen. Auch die Entsiegelung von Flächen muss auf die Tagesordnung.

Die Folgen dichter Bebauung haben sich bereits mehrfach in Hannover gezeigt: Schüttet es extrem, laufen regelmäßig Keller voll – wie im Sommer 2021. Um die Folgen von Starkregen abzumildern, rät der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) dazu, in der Stadtplanung gezielt Überschwemmungsflächen für Starkregenereignisse freizuhalten. Kommunen könnten die Starkregengefahr entschärfen, indem sie das Wasser in bestimmte Bereiche leiten, wo Schäden geringer ausfallen, heißt es.

Die Stadt Hannover bemüht sich unterdessen um mehr Grün in städtischen Siedlungsgebieten. So hat die Verwaltung zum Beispiel verboten, Schottergärten vor Wohnhäusern anzulegen, und kontrolliert Verstöße.