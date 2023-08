Wetterkapriolen in Hannover

Versinkt Hannovers Maschseefest im Regen? Die Wetterkapriolen hielten in den vergangenen Tagen viele Menschen von einem Besuch des Mega-Food-Festivals ab. Am Wochenende startet ein weiteres Event – beim Fährmannsfest am Weddigenufer werden Tausende Menschen erwartet.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket