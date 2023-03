﻿Versorgungsunternehmen Enercity in Hannover präsentiert Rekordzahlen

Der Energieversorger Enercity in Hannover hat 2022 einen Umsatzsprung von satten 61,4 Prozent auf rund 8,1 Milliarden Euro hingelegt und 218,5 Millionen Euro Gewinn verbucht. Es ist das beste Resultat in der Unternehmensgeschichte.

Hannover. Der Energieversorger Enercity hat für das vergangene Geschäftsjahr eine Bilanz mit einer Menge an Rekordzahlen vorgelegt. Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahr um 61,4 Prozent auf 8,1 Milliarden Euro. Unter dem Strich blieben 218,5 Millionen Euro als Gewinn. Die Investitionen vor allem in erneuerbare Energien wuchsen im Vergleichszeitraum um 66,1 Prozent auf knapp 284 Millionen Euro. „Wir können nicht meckern“, sagte Finanzvorstand Marc Hansmann.

Nach Angaben der Vorstandsvorsitzenden Susanna Zapreva begründet sich der Umsatzsprung vor allem in den gestiegenen Marktpreisen für Strom und Gas, wobei der Absatz mengenmäßig sogar gesunken ist. Auch habe Enercity Kunden hinzugewonnen. Eine Zahl nennt das Unternehmen nicht.

Verbraucherpreise bleiben vorerst stabil

Enercity hatte zum Oktober wegen der durch den Ukraine-Krieg in die Höhe geschossenen Beschaffungskosten die Gaspreise in der Grundversorgung für Privatkunden um bis zu 70 Prozent und diejenigen für Strom um bis zu 40 Prozent angehoben. Weitere Steigerungen kündigte das Unternehmen zunächst nicht an. „Weder bei den Strom- noch bei den Gasgrundversorgungstarifen haben wir die Preisbremsen der Bundesregierung in Anspruch genommen“, betonte Zapreva. Sparappelle an die Verbraucher hätten gewirkt. Das Thema werde auch im nächsten Winter relevant bleiben.

Der Krieg hat sich auch auf die Stromerzeugung ausgewirkt. Wegen der Angst vor einer Gasknappheit ist der Einsatz dieser Quelle bei Enercity um 40 Prozent gesunken, derjenige von Kohle dagegen um 30 Prozent gewachsen. Eigentlich hat das Unternehmen andere Ziele und will bis Ende 2026 durch das endgültige Abschalten des Meilers am Mittellandkanal in Stöcken den Kohleausstieg schaffen.

Kohleausstieg Ende 2026 soll klappen

Das Kohlekraftwerk in Stöcken soll in dreieinhalb Jahren vom Netz gehen. © Quelle: Katrin Kutter

In diesem Punkt sieht sich Enercity weiterhin auf einem guten Weg. „Die Ersatzanlagen für den ersten der beiden Blöcke sind im Bau, diejenigen für den zweiten werden schrittweise realisiert“, betonte Zapreva. Zum Paket zählen das Altholz-Kraftwerk auf dem Kraftwerksgelände in Stöcken, die Klärschlammverbrennungsanlage in Lahe, Großwärmepumpen, Blockheizkraftwerke, ein Geothermieprojekt an einem noch nicht genannten Standpunkt im Nordosten Hannovers sowie ein Müllofen in Misburg.

„Wir werden nicht einen weiteren Euro in fossile Energieträger investieren“, stellte Zapreva klar. Dafür drückt der Versorger bei den Erneuerbaren auf die Tube. Für Windenergie und große Fotovoltaikanlagen auf Freiflächen etwa will er in den kommenden beiden Jahren gut eine halbe Milliarde Euro auf den Tisch legen. Bereits jetzt ist Enercity nach eigenen Angaben mit 348 Windenergieanlage in 83 Windparks in die bundesweite Spitzengruppe der Windkraftbetreiber im Binnenland aufgestiegen. „Noch in diesem Jahr werden wir mit Windkraft den Jahresbedarf von 550.000 Haushalten abdecken“, kündigt die Vorstandsvorsitzende an. Im Konzern liegt der Anteil der Erneuerbaren an der Stromerzeugung bei 35 Prozent, bei der Wärme sind es knapp 21 Prozent.

Um die Ausgaben abzusichern, hat Enercity sein Eigenkapital um gut 15 Prozent auf 575 Millionen Euro aufgestockt. „Wir können nicht alle Investitionen fremdfinanzieren“, sagt Finanzvorstand Hansmann. Bei der Mitarbeiterzahl hat das Unternehmen leicht zugelegt. Sie liegt aktuell bei 3111 und damit um 60 Köpfe höher als Ende 2021.