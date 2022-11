Nach Zugunglück in Leiferde: Fernverkehr ab Hannover bis Ende November von Streckensperrung betroffen

Andreas Hilpert war in seinem Lkw auf dem Weg nach Hause, als er auf dem Messeschnellweg in Hannover in einen Notfall verwickelt wurde: Ein zehnjähriger Junge hatte das Steuer eines Autos übernommen, weil dessen Onkel am Steuer ohnmächtig geworden. Hier erzählt der Lkw-Fahrer, wie er den Vorfall am 8. November erlebte.