﻿Versuchter Mord auf Rewe-Parkplatz: Polizei fasst Verdächtigen auf der Limmerstraße

Ein Mann hatte Anfang Juni einen 53-Jährigen auf dem Rewe-Parkplatz an der Marienstraße niedergestochen. Nun hat die Polizei den mutmaßlichen Täter gefasst: Ein 40-jähriger Hannoveraner sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft.

Hannover. Eine Polizeistreife hat am Samstag, 10. Juni, einen 40-Jährigen festgenommen. Er wird verdächtigt, eine Woche zuvor einen 53-Jährigen auf dem Parkplatz von Rewe an der Marienstraße (Südstadt) niedergestochen und lebensgefährlich verletzt zu haben. Der mutmaßliche Täter war der Polizei am Samstagabend in Linden-Nord aufgefallen. Gegen 19.40 Uhr wollten die Beamten den 40-Jährigen an der Limmerstraße kontrollieren.