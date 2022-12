﻿Nach Leichenverwechselung in MHH: Türkische und deutsche Familien setzen Angehörige in richtigen Gräbern bei

Straßensperrung in Laatzen Straßensperrung in Laatzen

An der Hildesheimer Straße hat es am Freitagvormittag in Alt-Laatzen einen Feuerwehreinsatz wegen eines Brandes im Imbissrestaurant Mel’s Diner gegeben. Die Hildesheimer Straße war deswegen für eine halbe Stunde bis 11.30 Uhr in Richtung Norden voll gesperrt.