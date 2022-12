﻿Vertauschte Leichen in Hannover: Was ist in der MHH passiert?

Hannover. Im Fall des wegen vertauschter Leichen versehentlich eingeäscherten Türken erheben die Angehörigen beider Verstorbenen schwere Vorwürfe gegen die Medizinische Hochschule Hannover (MHH). Die beiden Familien der Verstorbenen haben inzwischen untereinander Kontakt aufgenommen und sind sich in der Einschätzung des Falles einig. Die Leichen des 71 Jahre alten Türken Abdulkadir S. aus Hannover und eines 81 Jahre alten Mannes aus Burgwedel waren in der Rechtsmedizin der MHH vertauscht worden.

„Das ist ein Komplettversagen der MHH“

„Man kann der MHH nur ein Komplettversagen vorwerfen“, sagt die Schwägerin des versehentlich eingeäscherten Mannes islamischen Glaubens, der in Hannover lebte. Die Frage sei jetzt, wie eine Beerdigung nach muslimischen Ritus „einigermaßen würdig hinzubekommen ist“, sagt die Frau, die mit dem Bruder des Verstorbenen verheiratet ist. Denn die Feuerbestattung ist aus islamischer Sicht „haram“, also eine unheilige Praxis. Das Verbrennen von Verstorbenen gilt als eine von Allah verbotene Form der Verstümmelung.

Die Tochter des Verstorbenen möchte ihren Vater Abdulkadir S. dennoch auf dem Friedhof in Hannover-Stöcken bestatten lassen, auch wenn es jetzt nur noch die Asche gibt. Eigentlich war die Beisetzung des Mannes für Mittwoch geplant gewesen, einen Tag vorher musste die Beisetzung plötzlich abgesagt werden. Denn bei der Vorbereitung des Toten für den Trauerritus im islamischen Bestattungsinstitut in Hannover sahen die Verwandten des Mannes sofort, dass die MHH eine andere Leiche übergeben hatte, berichtet die Schwägerin des Verstorbenen.

Verstorbene sahen ganz unterschiedlich aus

Der gravierende Fehler fiel dem Sohn des 71-Jährigen vor der rituellen Waschung auf: Die auf dem Waschtisch liegende Leiche war nicht die seines Vaters. Daraufhin sei der Bestatter mit dem Sohn wieder in die Pathologie der MHH gefahren. Dort sei ihnen von einer Mitarbeiterin gesagt worden, dass es sich um einen bedauerlichen Fehler handele und der richtige Leichnam inzwischen eingeäschert worden sei. „Das ist eine Katastrophe“, sagt die Schwägerin.

Notaufnahme der MHH: Hierher starb Abdulkadir S. am 14. Dezember. © Quelle: Nancy Heusel

Die Angehörigen beider Seiten fragen sich, wie es überhaupt dazu kommen konnte. Denn die beiden Verstorbenen waren von ganz unterschiedlicher Statur. Abdulkadir S. war knapp 1,60 Meter groß bei einem Gewicht von rund 60 Kilogramm, der Mann aus Burgwedel dagegen maß etwa 1,80 Meter.

Polizei untersucht Arbeitsabläufe in der MHH

Der Senior aus Großburgwedel war am 5. Dezember im Friederikenstift gestorben. Wegen ungeklärter Todesumstände kam er in die Rechtsmedizin der MHH. Dort wurde auch die Leiche von Abdulkadir S. aufbewahrt, der am 14. Dezember in der Notaufnahme der MHH gestorben war. Von der Rechtsmedizin der MHH aus wurde der Leichnam von Abdulkadir S. am darauffolgenden Freitag ins Krematorium gebracht und fälschlicherweise verbrannt. Am Montag wurde der Moslem im Kreise der falschen Familie auf dem Friedhof Kleinburgwedel in einer Urne beigesetzt. „Wir haben Abschied von der falschen Person genommen“, sagt der Sohn des 81-jährigen Verstorbenen aus Großburgwedel.

Die MHH bedauert den Vorfall, möchte sich aber zu Details nicht äußern. Es gebe bisher keinen Hinweis auf strafrechtliches Verhalten in der MHH, sagt ein Sprecher der Polizei in Hannover. Die Ermittler untersuchten aber die Arbeitsabläufe in der Rechtsmedizin.

„Wir sind entsetzt und schockiert“

Der Landesverband der Muslime in Niedersachsen „Schura“ zeigt sich „entsetzt und schockiert über den Vorfall“. Der Vorsitzende Recep Bilgen forderte die Verantwortlichen der MHH auf, den Fehler lückenlos aufzuarbeiten. „Das leichtsinnige und verantwortungslose Handeln der MHH hat nun dazu geführt, dass Familien empört und aufgebracht sind“, sagt Bilgen. Zudem hätten die Angehörigen von falschen Personen Abschied genommen. „Das darf nicht passieren. Dem Leid der Hinterbliebenen ist nun ein weiteres hinzugekommen“, fügte er hinzu.

Folgenreiche Verwechslung: Im Krematorium wurde der falsche Leichnam verbrannt. © Quelle: Rainer Droese

Auch die Generalkonsulin der Türkei in Hannover, Gül Özge Kaya, verlangt eine gründliche Untersuchung. Ein solcher Fall dürfe sich nicht wiederholen, sagt sie. Sie sei darüber mit der Landesregierung im Gespräch, und man werde auch weiterhin darüber sprechen.

„Uniklinik macht es sich zu einfach“

Die Verwandten beider Verstorbenen hoffen jetzt auf ein halbwegs glückliches Ende. Direkt nach Weihnachten soll die Leiche des 81-Jährigen aus Burgwedel verbrannt werden, die erneute Beisetzung ist dann für den 29. Dezember geplant. Die Schwägerin von Abdulkadir S. berichtet, die MHH habe vorgeschlagen, vor der Beisetzung die bereits bestattete Urne ausgraben zu lassen und an das Bestattungsinstitut für die Beisetzung nach muslimischen Ritus zu übergeben.

„Die MHH hat das alles verschuldet und will sich einfach raushalten“, sagt die Schwägerin. Da mache es sich die Uniklinik zu einfach, meint sie. Die Experten müssten zumindest sicher stellen, ob es sich bei der Asche wirklich um die Überreste von Abdulkadir S. handele. „Nicht dass dort noch ein Fehler passiert ist“, sagt die Schwägerin.

Von Mathias Klein