﻿In der Wohnung verunglückt: Wie ein Nachbar einer Seniorin in Hannover das Leben rettet

Es ist dunkel und still in der Wohnung von Frau K. in der Südstadt von Hannover, ihr Briefkasten quillt über. Jan-Philip Plöger beschleicht der Verdacht, der Seniorin könnte etwas passiert sein. Also informiert er die Polizei – und rettet so ihr Leben.

Hannover. Jan-Philip Plöger ist besorgt, als er endlich das Paket in den Händen hält, dem er eine Woche lang hinterhergelaufen ist. Er hatte versucht, es bei seiner Nachbarin Frau K. abzuholen. Die 84-Jährige wohnt in der Südstadt im selben Haus wie Plöger. Das Versandunternehmen hatte das Paket für ihn angeblich bei der Seniorin abgegeben. Also klingelt Plöger eine Woche lang jeden Tag bei ihr – morgens, mittags und abends. Doch nichts rührt sich. Zudem bemerkt er, dass ihr Briefkasten bis oben mit Post gefüllt ist. Schließlich bekommt Plöger sein Paket – doch nicht von Frau K., sondern von einem anderen Nachbarn. Dieser wundert sich schon, warum Plöger eine Woche lang das bei ihm abgegebene Paket nicht abholt und geht selbst auf ihn zu.

Hier könnte die Geschichte enden. Nicht mehr als der übliche Ärger mit der Paketzustellung. Aber es lässt den 26-jährigen Plöger nicht los, dass er Frau K. eine Woche lang nicht in ihrer Wohnung angetroffen hat. Wo ist sie? Ist ihr etwas passiert? Seine Sorgen retten der Seniorin am Ende das Leben. Denn als auf seine Hinweise hin schließlich die Polizei die Wohnung öffnen lässt, wird die 84-Jährige „in einer hilflosen Lage“ aufgefunden. Konkreter werden die Beamten nicht. Frau K. wird in ein Krankenhaus gebracht.

Niemand weiß, wo Frau K. ist

Plöger erzählt die Geschichte ein paar Tage nach der Rettung. Ungefähr zwei Wochen zuvor, am 24. Januar, ist er in seiner Wohnung und wartet auf das Paket. Weil er ganz oben wohnt, bringt es ihm nur selten jemand direkt zu seiner Wohnungstür. Er muss seine Pakete fast immer bei Nachbarn abholen. „Dafür bin ich im Haus schon bekannt“, sagt Plöger. Dieses Mal bekommt er eine Benachrichtigung auf sein Handy: Paket abgegeben bei Frau K.

Es folgt die Woche des vergeblichen Klingelns an ihrer Wohnungstür. Am Montag, 30. Januar, wendet sich Plöger dann an die Hausverwaltung. Wohnt Frau K. überhaupt noch im Haus? Die Antwort: ja. Sie sei auch nicht auf irgendeine Weise aufgefallen. Jetzt versucht auch die Hausverwaltung, Frau K. telefonisch zu erreichen – ebenfalls ohne Erfolg. Als Nächstes spricht Plöger mit einem älteren Paar, das in der Wohnung über Frau K. lebt. „Sie wohnen da schon lange und wissen, was im Haus passiert“, sagt er. Aber auch sie wissen nicht, warum die 84-Jährige nicht anzutreffen ist. Ihnen sei aber aufgefallen, dass es seit einer Woche ungewöhnlich still in der Wohnung der Seniorin sei.

Überquellender Briefkasten: Frau K. hat ihn lange nicht geleert. Ein Umschlag darin wurde sogar im Juni vergangenen Jahres zugestellt. © Quelle: Katrin Kutter

Als sich die Hausverwaltung am Mittwoch, 1. Februar, bei Plöger meldet und ihm mitteilt, dass Frau K. nicht ans Telefon geht, ist ihm klar, dass er etwas unternehmen muss. Also wählt er die Telefonnummer der zuständigen Polizeiwache. Der Beamte am Telefon bestellt ihn zur Wache. Dort erzählt Plöger der Polizei, dass er befürchtet, Frau K. könnte etwas passiert sein. In ihrem System können die Beamten einsehen, dass sie 84 Jahre alt ist. Grund genug, um auszurücken.

Plöger kennt Frau K. nur namentlich. Gesehen habe er sie vor diesem Mittwoch noch nie. Sie verlasse ihre Wohnung nur selten. Aus seinen Gesprächen mit der Hausverwaltung und dem älteren Paar weiß Plöger, dass Frau K. keinen Pflegedienst nutzt. Weil er noch nie einen Lieferdienst eines Supermarktes beim Haus bemerkt hat, geht er davon aus, dass die Seniorin selbst einkaufen geht. Vielleicht erledigt jemand die Einkäufe für sie? Möglich, aber Plöger bezweifelt, dass Frau K. Angehörige hat, die sich um sie kümmern.

Seniorin war in „hilfloser Lage“

Plöger verlässt die Polizeiwache mit der Bestätigung, dass ein Streifenwagen zu seinem Haus geschickt wird. Er soll dort auf die Polizei warten. Als er zu Hause ankommt, stehen schon zwei Polizistinnen vor der Haustür. Es ist ungefähr 12.30 Uhr. Plöger lässt sie hinein und soll in seiner eigenen Wohnung warten. Etwas später klingelt eine Beamtin bei ihm und bittet ihn, sie in den Garten zu lassen. Sie wolle sehen, ob von dort aus etwas in der Wohnung von Frau K. zu erkennen ist. Aber auch dort gibt es keine Hinweise.

Das weitere Geschehen bekommt Plöger nur von seiner Wohnung aus mit. Und die Polizei gibt auf Anfrage nur spärlich Auskunft. Der Schlüsseldienst hat demnach die Wohnungstür von Frau K. geöffnet. Dort fand die Polizei die 84-Jährige „in einer hilflosen Lage“. „Es ist eine schlimme Situation für die Seniorin gewesen“, sagt eine Sprecherin der Polizei. Mit einem Rettungswagen wird Frau K. in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei informiert anschließend den kommunalen Sozialdienst. Gegen 15 Uhr ist alles vorbei.

Bescheiden: Jan Philip Plöger sieht sich selbst nicht als Retter. Nur zufällig sei er auf die Notlage seiner Nachbarin aufmerksam geworden. © Quelle: Katrin Kutter

„Ich bin nur wieder auf den Einsatz aufmerksam geworden, als ich das Martinshorn des Rettungswagens gehört habe“, sagt Plöger. Er guckt aus dem Fenster und sieht, wie die Sanitäter Frau K. in den Rettungswagen laden. „Das war das erste Mal, dass ich sie gesehen habe.“

„Sie ist nicht in Lebensgefahr.“ Mehr als das kann die Polizei nicht über Frau K. sagen. Wo sie jetzt ist, wie es ihr geht und ob sie jemals wieder zurück in ihre Wohnung kann – all das bleibt derzeit ungewiss. Aber sicher ist: Wäre Jan-Philip Plöger nicht so aufmerksam gewesen, wäre Frau K. jetzt wahrscheinlich tot. Die Polizei lobt die Zivilcourage des 26-Jährigen: „Es ist ganz toll, wie er reagiert hat.“ Ohne seinen Einsatz läge Frau K. möglicherweise noch heute in ihrer Wohnung – beziehungsweise hätte es bei der Paketzustellung keinen Fehler gegeben, wäre Plöger nichts Ungewöhnliches aufgefallen. „Wenn Meister Zufall nicht gewesen wäre, wäre sie wohl verstorben, und keiner hätte es mitbekommen“, sagt er.

Plöger gibt sich bescheiden: „Meine Rolle ist in der vierten oder fünften Reihe. Mir ist es aufgefallen, ich habe der Polizei Bescheid gesagt. Das ist alles.“ Er spricht von der Vereinsamung im Alter, der Anonymität im Haus und der Gefahr, die sich daraus ergibt. Der Vorfall hat seine Einstellung dazu verändert. „Für mich war das nie ein Thema – bis jetzt“, sagt er. Einfach hin und wieder bei den älteren Nachbarinnen und Nachbarn klingeln und nachfragen, wie es ihnen geht – das möchte er in Zukunft häufiger machen. Zudem steht für Plöger fest: „Wenn Frau K. wiederkommen sollte, bekommt sie meine Handynummer. Dann kann sie sich immer melden, wenn etwas ist.“