Der VfB Hannover-Wülfel will seine Gebäude energetisch sanieren und hofft dabei auf Unterstützung von Stadt Hannover und Landessportbund. Neben Solarpanels auf dem Dach einer neuen Heizung in der Tennishalle sind für 2023 weitere Erneuerungen geplant.

Hannover. Der VfB Hannover-Wülfel will vom städtischen Fonds für Umbau- und Sanierungsmaßnahmen profitieren. Der Sportverein investiert rund 25.000 Euro in eine Solaranlage und eine neue Heizung in der Tennishalle – und hofft auf weitere Förderung.

Die mehr als 40 Jahre alten Vereinsgebäude und Sportanlagen sollen in Schuss gebracht werden – darunter auch die defekte Heizung in der Tennishalle an der Paderborner Straße 7. Sie war so kaputt, dass sie bereits im letzten Winter ersetzt werden musste. „Sie fiel bei sehr niedrigen Temperaturen ständig aus. Wir mussten da dringend etwas tun“, sagt Dierk Haß, der die Hallen beim VfB verwaltet. Dabei ging der Verein in Vorleistung und finanzierte deine neue, viel leistungsfähigere Heizung erst einmal mit eigenem Geld. „Das ging nur, weil wir eine Förderzusage der Stadt Hannover und vom Landessportbund in der Tasche hatten“, sagt Haß.

Nach dem Stadtbezirksrat Döhren-Wülfel muss nun noch der Sportausschuss der Stadt Hannover grünes Licht geben, damit der Verein die Förderung tatsächlich auch erhält.

Solaranlage wird richtig ausgerichtet

Ein weiteres Ärgernis war für den Verein die Solaranlage auf dem Dach des Vereinshauses. „Sie hat nicht funktioniert, weil sie nicht richtig ausgerichtet war“, sagt Vereinschef Olaf Steinwedel. Der VfB hat die acht Solarpanels in den vergangenen Wochen abbauen lassen. Danach wurde das Dach verstärkt, die Panels neu ausgerichtet und an den Pufferspeicher angeschlossen. „Nun funktioniert sie wieder“, freut sich Steinwedel. Auch diese Arbeiten wurden vom Verein vorfinanziert und sollen mit dem Zuschuss von Stadt und Landessportbund beglichen werden.

Die Heizung im Vereinsheim soll im nächsten Jahr saniert werden. © Quelle: Frank Tunnat

Der VfB, dessen Gelände an den Wald Seelhorst grenzt, hat noch weitere Sanierungen geplant. So sei auch die rund 40 Jahre alte Heizungsanlage im Clubhaus, mit der auch das Wasser der Duschen in den Umkleiden erhitzt wird, schon lange nicht mehr in Ordnung, sagt Vereinschef Steinwedel. Das Duschen sei mittlerweile nur noch maximal zehn Minuten unter warmem Wasser möglich. „Danach kommt es nur noch kalt aus der Leitung.“ Für größere Mannschaften wie beim Fußball sei das ein Riesenproblem – vor allem in den Wintermonaten.

Im neuen Jahr soll nun auch diese Anlage nun erneuert werden. Wie hoch die Investition wird, weiß Steinwedel noch nicht. Auch dabei hofft der Verein auf Fördergelder.

Tennisplätze bekommen einen Ganzjahresbelag

Die aufstrebende Tennissparte des VfB will auf zwei ihrer sieben Außenplätze den Bodenbelag austauschen. „Wir planen, den Ascheziegelmehlbelag durch einen speziellen nachhaltigen Ganzjahresbelag zu ersetzen. Dieser muss dann nicht mehr gewässert werden“, sagt Carola Weise, Abteilungsleiterin Tennis. Damit stünden den Mitgliedern zwischen Oktober und März neben den zwei Plätzen in der stark ausgelasteten Tennishalle zusätzlich zwei Außenplätze zur Verfügung. Dierk Haß rechnet mit Ausgaben von rund 120.000 Euro für den Umbau der Plätze, bei dem gleichzeitig dann auch Flutlicht installiert werden soll. Die Hälfte der Kosten sollen laut Haß Stadt Hannover und Landessportbund übernehmen.

