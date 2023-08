﻿Viel Regen und eine Lärmklage: Dieses Maschseefest ging an die Nerven

Hannover. Hans Nolte hat viel Maschseefest-Routine. Schon zum 14. Mal hat Hannovers Marketing- und Tourismuschef die Großveranstaltung über die Bühne gebracht. Dieses Mal war jedoch vieles anders. Überschattet wurde die Party am See von einer Lärmklage, die zum vorzeitigen Abbruch hätte führen können, wenn das Verwaltungsgericht im Eilverfahren einer Südstädterin recht gegeben hätte. Es kam anders. Für Nolte und sein Team bedeutete die Auseinandersetzung jedoch sechs Tage Stress pur. „Da rutscht einem schon einmal der eine oder andere Fäkalausdruck heraus“, räumte er bei der Abschlussbilanz zum Fest am Sonntagmittag ein.

Großer Stress durch die Lärmklage

Die Sache habe ihn persönlich angefasst. Schließlich habe man als Veranstalter „alles getan, um die Menschen zu schützen“. Für Nolte, der die Party mit der Hannover Veranstaltungs GmbH (HVG) organisiert, steht fest: „Für Kultur im öffentlichen Raum muss Platz sein“. Zwar könne das Maschseefest „immer leiser werden. Aber es gibt einfach Sachen, die gehören in eine Landeshauptstadt“.

Auch bei der Stadtverwaltung, gegen die sich als Genehmigungsbehörde die Klage einer Südstädterin offiziell richtete, war Alarmstimmung angesagt. „Wir haben dieses Verfahren mit maximaler Aufmerksamkeit und vielen Ressourcen begleitet“, berichtete der städtische Eventmanger Ralf Sonnenberg. Damit sei ein knappes Dutzend Mitarbeitender beschäftigt gewesen. Der Lärmschutz sei „ein berechtigtes Interesse“ von Anwohnerinnen und Anwohnern. Sonnenberg war sich aber sicher: „Wir haben das richtige Maß getroffen.“ Der städtische Eventchef findet es „schade, dass das auf diese Ebene gegangen ist. Dabei geht der Dialog verloren“.

„Die Leute haben dem Wetter getrotzt“

„Der Druck war dieses Jahr enorm“, sagte Nolte. Einmal musste sich der Tourismuschef sogar von den Johannitern behandeln lassen. „Ich habe das Trinken vergessen. Das ging auf den Kreislauf“, erzählte er. Am Ende sei der Vorfall aber „nichts Dramatisches gewesen. Nach einer Stunde ging es mir wieder gut“.

Von den 2,2 Millionen Besuchern des fast durchweg sonnigen Vorjahres blieb das Maschseefest 2023 ein gutes Stück entfernt. Laut Nolte kamen im Verlauf der knapp drei Wochen rund 1,7 Millionen Menschen. Angesichts des vielen Regens sei diese Bilanz aber phänomenal. „Die Leute haben trotzdem gefeiert und dem Wetter getrotzt“, bilanzierte Nolte. Nur das entspannte Flanieren um den See, eigentlich typisch für das Fest, sei nicht so zum Tragen gekommen. „Das hat ein bisschen gefehlt“, sagte der HVG-Chef. Mehr überdachte Flächen will er trotz der Erfahrungen in diesem Jahr aber nicht schaffen. „Dann würde ein bisschen der Charakter des Festes verloren gehen“, warnte er.

Typisch für 2023: Das Maschseefest war in diesem Jahr ziemlich verregnet. Das kostete Besucher. © Quelle: Christian Behrens

Weniger Arbeit für Johanniter und Polizei

Das regnerische Wetter hatte aber auch gute Seiten. Während die Johanniter im Vorjahr noch viel Arbeit mit Wespenstichen hatten, war das 2023 überhaupt kein Thema. „Wir hatten insgesamt etwa ein Drittel weniger Versorgungen als 2022“, berichtete Einsatzleiter Benjamin Häselbarth. Spürbar weniger zu tun hatte auch die Polizei. Auch sie führte das auf das Wetter und die daraus folgende geringere Zahl an Besuchern zurück. Genaue Zahlen nannten Johanniter und Polizei nicht.

Trotz hoher Zufriedenheit will Marketing- und Tourismuschef Nolte an einigen Stellen nachbessern. „Der eine oder andere Aufbau hat nicht so gut geklappt“, erklärte er. Zudem hätten sich zum Teil zu große Pfützen auf den Wegen rund um den Maschsee gebildet, weil Drainagen nicht funktionierten. Und gerne dürfe das Fest 2024 ein bisschen weniger stressig ausfallen als in diesem Jahr.

