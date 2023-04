﻿Viel Regen, wenig Sonne: So war das Wetter im März

Relativ viel Regen in Hannover im März hilft dem Boden in der Eilenriede. Aber der Monat war auch ein bisschen winterlich. Und die Sonne hat sich ziemlich rar gemacht. Der Rückblick auf das Wetter.

Hannover. Der Kontrast könnte kaum größer sein. Die Wetterstation der Uni in Hannover-Herrenhausen hat für diesen März 26 Tage mit Regen gemessen. Es war also nur an fünf Tagen trocken. Ganz anders im März vergangenen Jahres: Damals hatte es nur an zwei Tagen geregnet. In Herrenhausen registrierten die Messgeräte insgesamt nur 4,9 Liter pro Quadratmeter, das entspricht nur 9 Prozent des langjährigen Mittels. Ein viel zu trockener Monat also.