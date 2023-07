﻿Vier Jahre Tier in Hannover: E-Scooter-Anbieter millionenfach genutzt

BUND-Aktion am Weißekreuzplatz

Mehr Natur in Hannover: So wirbt die Parade der „Wanderbäume“ für grüne Quartiere

Mit der Aktion „Wanderbaumalle“ will sich die BUND-Gruppe Region Hannover für eine grünere und lebenswertere Umgebung in den Stadtvierteln einsetzen. Am Weißekreuplatz in der Oststadt gab es dafür viele Vorschläge – und ein kleines Kulturprogramm.