﻿Drei Mitarbeitende berichten: So lief der Vier-Tage-Wochen-Test bei der Stadt Hannover

Hannover. Die Stadt Hannover hat erste Erkenntnisse aus ihrem Vier-Tage-Wochen-Modell gezogen. „Die Ergebnisse fallen auf den ersten Blick nicht so positiv aus, wie es aufgrund anderer Studien zu erwarten gewesen wäre“, sagt Personaldezernent Lars Baumann. Dabei spielt er auf das höhere Stresslevel an, das Mitarbeitende während des Tests empfunden haben. Insgesamt ziehen aber alle Beteiligten ein positives Fazit. Gemeinsam mit dem Masterstudiengang Digitale Transformation der Hochschule Hannover hatte die Stadt das Vier-Tage-Plus-Wochen-Modell getestet.

32 Mitarbeitende der Fachbereiche Taskforce Digitalisierung und Wahlen und Statistik arbeiten insgesamt dreieinhalb Monate an vier Tagen. Also 32 Stunden pro Woche. Der fünfte Tag – die Stadt nennt ihn Plus-Tag – nutzten die beiden Teams für etwas, was nichts mit der täglichen Arbeit zu tun hatte. Weiter- und Fortbildungen, Teambuilding, Hospitationen in anderen Abteilungen und Fachbereichen oder auch als Gesundheitstag. Alles bei gleicher Bezahlung.

Gelungenes Experiment: Für Lennart Schaer, Leiter des Fachbereichs Taskforce Digitalisierung, war das Modell zusätzlicher Stress – aber auch für ihn war es diesen wert. © Quelle: Nancy Heusel

„Die Einführung dieses Modells hat zusätzlichen Stress in den Teams verursacht“, erklärt Baumann. Die beiden Fachbereiche konnten selbst in dem vorgegebenen Rahmen selbst entscheiden, was sie an ihrem Plus-Tag machen wollten. Das führte zu zusätzlichen Planungsstress – vor allem bei Führungskraft Lennart Schaer, Leiter des Fachbereichs Taskforce Digitalisierung. „Ich musste mir überlegen, was mit den Kolleginnen und Kollegen ist, die Teilzeit arbeiten“. Bis auf eine Person, die aus privaten Gründen absagte, hätten aber auch alle Teilzeitkräfte gerne mitgemacht. Dazu kam die Organisation des Plus-Tages. „Der Stress war es wert“, resümiert Schaer.

Vier-Tage-Woche bei der Stadt Hannover: „Ich bin froh, dass wir dieses Projekt machen konnten“

Dieses positive Fazit spiegelt sich auch in den Ergebnissen der Studierenden der Hochschule wider. Gemeinsam mit zwei Doktoranden und dem Professor führten sie wöchentliche, schriftliche, anonyme Befragungen durch, nahmen an Plus-Tagen teil und führten tiefgehende Interviews mit drei Leuten aus jeweils beiden Teams. Das Ergebnis: Es gab eine Verbesserung der Arbeitsmotivation und der gemeinsamen Teamarbeit.

Froh über Zeiten zur gemeinsamen Weiterbildung: Petra Thomassen, Mitarbeiterin der Taskforce Digitalisierung. © Quelle: Nancy Heusel

Petra Thomassen, Mitarbeiterin der Taskforce Digitalisierung, habe schon gemerkt, dass sie die gleiche Arbeit in kürzerer Zeit bewerkstelligen musste. „Ich musste mich halt anderes organisieren.“ Ansonsten erlebte sie die Testphase von Mitte März bis Mitte Juni als sehr positiv. Weiterbildungen seien normalerweise während der Arbeitszeit schwierig unterzubringen – erst recht als ganzes Team. „Wir haben die Möglichkeiten ziemlich optimal genutzt“, findet Thomassen. „Ich bin froh, dass wir dieses Projekt machen konnten.“

Andere Mitarbeitende der Stadt interessiert

Ähnlich sieht es auch Sascha Kusz aus dem Fachbereich Wahlen und Statistik: „Bei vielen im Team sind viele positive Effekte hängen geblieben.“ Durch die vermehrten Ruhephasen am Plus-Tag, sei seiner Ansicht nach auch die Leistungsfähigkeit während der Arbeitszeit wieder gestiegen. Zudem habe das Projekt, nach der Corona-Pandemie, das Wir-Gefühl wieder gestärkt.

„Bei vielen im Team sind viele positive Effekte hängen geblieben“: Sascha Kusz aus dem Fachbereich Wahlen und Statistik blickt sehr positiv auf das Vier-Tage-Plus-Wochen-Modell zurück. © Quelle: Nancy Heusel

Auch das Interesse aus anderen Fachbereichen der Landeshauptstadt Hannover war sehr groß. „80 Prozent haben gesagt: Am fünften Tag frei, das will ich auch“, sagt Thomassen. Auch als ihre Kolleginnen und Kollegen von dem Plus-Tag erfuhren, blieben sie interessiert. „Ich hatte noch nie so viele Anfragen, wie zu diesem Thema“, bestätigt auch Baumann. Die Stadt Hannover möchte Vorreiterin sein. Auch um aufgrund des Fachkräftemangels attraktiv für Arbeitssuchende zu sein.

Nächster Test in 2024? Personaldezernent Lars Baumann könnte sich eine Weiterführung der Vier-Tage-Woche bei der Stadt Hannover vorstellen. © Quelle: Nancy Heusel

Stadt möchte Arbeitsmodell weiter testen

Baumann könnte sich sogar vorstellen die richtige Vier-Tage-Woche im nächsten Jahr mit drei oder vier Teams, auch beispielsweise aus dem Bürgeramt zu testen. Dafür sollen dann aber die teilnehmenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihr Langzeitkonto plündern – also aufgebaute Überstunden in dem fünften freien Tag abbauen.

Denn: Aufgrund von Tarifbestimmungen kann die Stadt die Arbeitszeiten nicht einfach reduzieren. Für die Teilnehmenden des diesjährigen Pilotprojektes ist klar: Sie hätten künftig gerne einen Tag im Monat zur freien Verfügung – der laut Thomassen und Kusz vor allem für Fort- und Weiterbildungen genutzt werden soll. Ob beides umgesetzt wird, ist bislang offen.

