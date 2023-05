﻿Pilotprojekt im Rathaus: So testet die Stadt Hannover die Vier-Tage-Woche

Hannover. Die Stadt Hannover testet aktuell die Vier-Tage-Woche. Mit einem dreimonatigen Pilotprojekt möchte der Personaldezernent Lars Baumann herausfinden, ob das viel diskutierte Arbeitszeitmodell im Rathaus funktionieren kann. Im Interview erklärt er, inwiefern sich das Pilotprojekt von der eigentlichen Vier-Tage-Woche unterscheidet, was sich die Stadt von der Arbeitszeitverkürzung erhofft und wie die Verwaltung trotzdem effizienter werden soll.

Herr Baumann, wie funktioniert das Pilotprojekt zur Vier-Tage-Woche bei der Stadt Hannover?

Wir haben Mitte März das Pilotprojekt Vier-Tage-Plus-Woche in zwei Bereichen gestartet: in der Taskforce Digitalisierung und im Bereich Wahlen und Statistik. Insgesamt nehmen 32 Personen daran teil. Sie absolvieren ihre eigentliche Arbeit in vier Tagen und nutzen den fünften Tag – wir nennen ihn Plus-Tag – für etwas, das nichts mit der täglichen Arbeit zu tun hat. Fortbildungen, Teambuilding oder auch ein Gesundheitstag. Alles bei gleicher Bezahlung. Die Hochschule Hannover begleitet und beobachtet die beiden Teams, um herauszufinden, wie sich das Modell auf ihre Arbeit auswirkt. Es geht insbesondere um die Frage: Nehmen die Kolleg:innen wegen der Arbeitsverdichtung mehr Stress wahr? Oder gibt es positive Effekte?

Vier-Tage-Woche ist ab 2025 möglich

Was erhoffen Sie sich von der Einführung der Vier-Tage-Woche?

Dass wir als Arbeitgeber im öffentlichen Dienst attraktiver werden. Und ich nehme das auch schon wahr. Seit der Presseveröffentlichung habe ich Bewerbungen und Kontaktanfragen bekommen, in denen Personen in Aussicht stellen, sich bei uns zu bewerben, wenn wir die Vier-Tage-Woche einführen. Ein weiterer Faktor ist die Gesundheit. Bei einem Vergleichsprojekt in England sind die Krankheitstage um zwei Drittel zurückgegangen. Aber im Moment ist eine richtige Vier-Tage-Woche bei der Stadt Hannover nicht möglich, weil wir an einen Tarifvertrag gebunden sind. Der Vertrag läuft zwei Jahre lang. Die nächste Chance für die Vier-Tage-Woche wäre also bei den Tarifverhandlungen im Jahr 2025.

Zur Person Lars Baumann ist seit Oktober 2020 der Dezernent für Personal, Digitalisierung und Recht der Landeshauptstadt Hannover. Vorher lehrte er als Professor Wirtschaftsinformatik und Verwaltungsinformatik an der Hochschule Hannover. In der IT-Branche ist er seit 20 Jahren als Unternehmer und Berater aktiv. Er ist Experte für Organisationsentwicklung und agiles Projektmanagement. Baumann hat an der Loughborough University in England promoviert.

An vier Tagen genauso viel Arbeit erledigen wie an fünf Tagen geht in manchen Bereichen einfach nicht. Im Bürgerbüro zum Beispiel kann man nicht genauso viele Führerscheine oder Personalausweise ausstellen. Ist es überhaupt sinnvoll, die Vier-Tage-Woche in allen Bereichen einzuführen?

Ich denke, dass man das Modell in allen Bereichen einführen kann. Dafür muss man aber die Einteilung der Arbeitszeit neu organisieren. Und um die Öffnungszeiten zu erhalten, brauchen wir mehr Personal. Aber wenn die Kolleginnen und Kollegen in der Vier-Tage-Woche insgesamt gesünder sind, entfällt auch weniger Arbeitskraft wegen Erkrankungen.

Der Krankenstand müsste sich um 20 Prozent verbessern, damit die Rechnung aufgeht. Und schon jetzt sind viele Stellen unbesetzt. Wird die Stadt als Arbeitgeber attraktiv genug sein, um auch noch die erforderlichen neuen Stellen zu füllen? Was ist Ihre Einschätzung?

Wie Sie schon sagen, hängt es von vielen Parametern ab, ob die Vier-Tage-Woche erfolgreich ist. Wie viele Beschäftigte brauchen wir, um Öffnungszeiten, Erreichbarkeit und Betreuung sicherzustellen? Wie stellt sich die tatsächliche Reduzierung der Krankheitstage dar? Welche Bereiche können wir anders, beziehungsweise moderner organisieren? Die Rechnung ist jedenfalls nicht so einfach, dass allein gesündere Kolleg:innen den Mehrbedarf an Personal ersetzen.

Ohne Digitalisierung keine Vier-Tage-Woche

Bürgerinnen und Bürger klagen schon heute oft über die träge Verwaltung und lange Wartezeiten. Wie wollen Sie sicherstellen, dass die Situation in der Vier-Tage-Woche nicht noch schlechter wird?

Unser Ziel ist es, dass wir uns verbessern. Wir sind im Moment dabei, immer mehr digitale Leistungen für unsere Bürger:innen anzubieten. In ein paar Jahren wird man für viele Leistungen gar keinen Termin brauchen. Natürlich werden wir auch weiterhin immer ein Präsenzangebot haben. Aber man wird weniger persönlich zu uns kommen müssen.

Also wäre eine Vier-Tage-Woche bei der Stadt Hannover gar nicht möglich, wenn die Verwaltung nicht digitalisiert wird?

Dieser These würde ich zustimmen. Wenn wir das manuell, papiergestützt und mit Präsenzterminen versuchen würden, würde es nicht funktionieren. Da stoßen wir an unsere Grenzen. Digitalisierung eine wesentliche Grundlage dafür ist, dass wir die Vier-Tage-Woche anbieten können.

Kampf gegen Fachkräftemangel: Personaldezernent Lars Baumann und Fachbereichsleiter Personal Matthias Görn stellen das Personalmanagement der Stadt Hannover seit Februar komplett neu auf. © Quelle: Katrin Kutter (Archiv)

Am fünften Tag in der Woche haben die Beteiligten in Ihrem Pilotprojekt den sogenannten Plus-Tag für unter anderem Fortbildungen. Wer organisiert die Angebote an diesen Tagen? Und wie viel kosten die Fortbildungen?

Das sind Angebote, die sich die Teams selbst herausgesucht haben. Wir haben intern viele Weiterbildungsangebote. Für das Thema Agilität beispielsweise. Das verursacht keinerlei externe Kosten. Aber wir nutzen auch externe Bildungsanbieter. Die Kosten dafür sind überschaubar. Falls die Ausgaben für eine Fortbildung 1000 Euro überschreiten sollten, gucke ich mir die Maßnahme genau an und gebe eventuell meine Zustimmung.

Für die Arbeitnehmende ist der Vorteil der Vier-Tage-Woche, dass man einen Tag mehr zur Erholung hat. Das ist bei Ihrem Pilotprojekt nicht so, weil dieser Tag für Fortbildungen vorgesehen ist. Sie verfehlen also den eigentlichen Sinn der Viertagewoche.

Ja, da haben Sie recht. Das ist eine kleine Krücke. Aber wir haben im Moment den Vorteil, dass in der Zeit unseres Pilotprojekts – von Mitte März bis Mitte Juni – viele Feiertage liegen. Ostern, Tag der Arbeit, Himmelfahrt, Pfingsten. Dadurch sind viele Wochen echte Viertagewochen ohne den Plus-Tag. Trotzdem fehlt diese zusätzliche Erholung in den regulären Wochen. Das ist der Haken an unserer jetzigen Simulation.

Wenn weniger als die Hälfte der Wochen richtige Vier-Tage-Woche sind, wie aussagekräftig werden die Ergebnisse dieser Simulation überhaupt sein?

Zur Untersuchung des Themas Krankheitstage und Gesundheit ist der Pilotzeitraum mit drei Monaten sowieso zu kurz. Und weil wir wegen des Plus-Tags weiterhin sozusagen an fünf Tage arbeiten, hat das Projekt dazu gar keine Aussagekraft. Aber auf die Fragen, ob die gleiche Arbeit auch in vier Tagen erledigt werden kann, und wie sich das auf die Beschäftigten auswirkt, werden wir aussagekräftige Antworten haben. Deshalb ist das Pilotprojekt sinnvoll.

