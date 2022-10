﻿Das sind die beliebtesten asiatischen Restaurants in Hannover

Hannover. Wer in Hannover japanisch, vietnamesisch oder chinesisch essen gehen möchte, hat die Qual der Wahl. Zahlreiche Restaurants und Lokale bieten leckere Dumplings, Phở, Ramen oder auch die klassische Pekingente an. Wir haben unsere Leserinnen und Leser gefragt: Welches chinesisch-vietnamesische Restaurant ist Ihr persönlicher Favorit in Hannover? Wo gehen Sie am häufigsten hin – und was zeichnet das Essen dort besonders aus? Mehrere Tausend Menschen aus Hannover haben für ihr Lieblingsrestaurant abgestimmt. Das sind die Top 3:

Platz 3: Vietal-Kitchen (Oststadt)

Das geräumige Lokal an der Lister Meile bietet für die zahlreichen Gäste eine entspannte Atmosphäre. Den Köchen der vietnamesischen Gerichten kann man in der offenen Küche beim Zubereiten der Speisen zuschauen. Mit 13,9 Prozent der Stimmen belegt Vietal-Kitchen den verdienten dritten Platz im Leser-Voting.

Adresse: Lister Meile 46, 30161 Hannover

Kontakt: Telefon: 05 11/38 87 78 88, hannover@vietal-kitchen.de

Öffnungszeiten: Sonntag bis Donnerstag von 11.30 bis 23 Uhr, sowie Freitag und Sonnabend von 11.30 bis 23.30 Uhr

Platz 2: Mimi’s Thai Kitchen (Südstadt)

Vor allem abends ist Mimi’s Thai Kitchen in der Südstadt gut besucht – eine Reservierung ist hier also meist von Vorteil. Die Auswahl der Gerichte bei Mimi’s Thai Kitchen ist klein, aber fein – die Kreationen sind authentisch. 15,3 Prozent der Stimmen bekommt Mimi’s Thai Kitchen in der großen Umfrage.

Adresse: Hildesheimer Straße 92, 30169 Hannover

Kontakt: Telefon: 0511/ 76 85 97 36

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag von 17 bis 22 Uhr, samstags ist das Lokal von 12 bis 15 Uhr und dann wieder von 17.30 bis 22 Uhr geöffnet.

Platz 1: Streetkitchen – Viet Cuisine (Linden Nord)

Hannovers beliebtestes asiatisches Restaurant © Quelle: HAZ

Bei Streetkitchen auf der Limmerstraße gibt es vietnamesische Imbissküche. Das gemütliche Lokal hat sich in Hannover längst einen Namen gemacht. Beliebt ist es bei vielen Gästen nicht nur wegen des guten Geschmacks, sondern auch wegen der günstigen Preise. Mit 26 Prozent der Stimmen hat sich das Streetkitchen den ersten Platz verdient.

Adresse: Limmerstr. 26, 30451 Hannover

Kontakt: Telefon: 0511/98 63 88 34, streetkitchen_vietcuisine@ymail.com

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 12 bis 22 Uhr, Freitag und Samstag von 12 bis 23 Uhr, sonn- und feiertags von 12 bis 22 Uhr.