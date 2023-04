﻿Villa Seligmann: Johannsen übernimmt von Flecken Vorsitz der Stiftung

Feierstunde für die Sinne: Die Villa Seligmann hat drei Gemälde zurück – und Herbert Flecken übergibt den Vorsitz der Seligmann-Stiftung an Sabine Johannsen.

Hannover. Ein besonderer Tag für die Villa Seligmann – der Tag einer Rückkehr. Am Donnerstagabend sind mit einer Feierstunde drei Gemälde des Künstlers Ferdinand Wagner begrüßt worden, die von 1906 bis 1931 schon mal im Haus an der Hohenzollernstraße hingen und danach verkauft wurden. Zwei sind zerstört, drei sind nun mit finanzieller Hilfe eines Verbunds von Stiftungen wieder da: Sie heißen „Das Sehen“, „Das Hören“ und „Das Schmecken“ – und damit, wie der sichtlich erfreute Hausherr Eliah Sakakushev-von Bismarck sagte, „hat die Villa Seligmann seine Sinne zurück“ – die drei wichtigsten Sinne, wie er betonte. Für „Das Riechen“ und „Das Tasten“ bleiben die Plätze an der Wand trotzdem frei – auch wenn nur noch Schwarz-Weiß-Fotos von ihnen existieren.