Altgarbsen/ Auf der Horst

Tödlicher Unfall in Marienwerder: Tausende zu Trauerzug in Garbsen erwartet

In Garbsen findet am heutigen Freitag, 1. September, das Trauergebet und die Beerdigung des 20-Jährigen statt, der beim tödlichen Unfall in Hannover-Marienwerder starb. Stadt und Polizei erwarten Tausende Menschen zum Trauerzug am Nachmittag. Erste Straßen sind gesperrt.