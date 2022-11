﻿Vinzenzkrankenhaus Hannover: Fünfjähriger darf die eigene Mutter nicht besuchen

Kein Zutritt ohne Test: Beim Klinikbesuch müssen Angehörige negativ sein – in der Regel die einzige Beschränkung.

Hannover. Ein Fünfjähriger kann im Vinzenzkrankenhaus seine frisch operierte Mutter nicht besuchen – die Abteilung Klinikhygienik hat das so verfügt, auch, wenn das Kind vorschriftsmäßig negativ getestet ist. Das hat letzten Endes dazu geführt, dass für eine fest geplante Operation ein anderes Haus aufgesucht wurde.

Kein Besuchsrecht für kleine Kinder

Der Eingriff der Patientin aus der Region Hannover war für den 15. November geplant. „In den Vorgesprächen fragte ich nach den Besuchszeiten nach der OP. Da wurde mir mitgeteilt, dass es für meinen Fünfjährigen in diesem Haus – wie für alle Kinder unter sechs Jahren - keinerlei Besuchsrecht gibt“, sagt Veronika T. Man begründete das mit gestiegenen Ausfällen im Haus durch die angespannte Covid-Situation. „Wir wollen nach wie vor so wenig Besucher wie möglich im Haus haben“, sagt Sprecherin Ulrike Wiedemann.

Die freundliche Schwester aus der Ambulanz habe dennoch mit mehreren Entscheidern im Haus diesbezüglich telefoniert. „Allerdings fiel die Antwort leider immer wieder gleich aus.“ Veronika T. aber möchte nicht, dass ihr Kind sie nach der OP eine Woche lang nicht zu Gesicht bekommt. Und allein soll es natürlich auch nicht durch die Klinik laufen, um die Mutter zu suchen. „Ich habe den bis dato fest geplanten Termin daraufhin erst einmal ausgesetzt, um mich auf die Suche nach einem Ersatztermin in einem Haus zu machen, in dem die Besuche von Kindern – natürlich aktuell negativ getestet – kein Problem darstellen.“

Entscheidung der Hygienikabteilung

In anderen hannoverschen Kliniken gibt es keine entsprechenden Besuchsbeschränkungen – beim KRH und in der MHH dürfen zwei Besucher gleichzeitig kommen, bei der Diakovere gibt es keine Beschränkungen für Angehörige oder Freunde. Veronika T. hat ihren Termin abgesagt, der Mitarbeiter aus der Verwaltung konnte auch nur bedauernd mitteilen, dass Hygieniker so entschieden hätten und man sich auf das Hausrecht berufe.

„Im Vinzenzkrankenhaus ist pro Patient oder Patientin eine Besuchsperson pro Tag innerhalb der Besuchszeit erlaubt - das schränkt die Begleitung von Kindern ein“, erklärt Wiedemann. „Kinder über 10 Jahren dürfen getestet allein einen Angehörigen besuchen, jüngere nicht. Ausnahme ist hier die Wochenbettstation. Hier sind Geschwisterkinder, getestet, auch unter 10 Jahren in Begleitung einer festen Besuchsperson zugelassen.“

Die Sinnhaftigkeit, so Veronika T., lasse sich bei allem Verständnis für die angespannte Situation in der Pflege durch die Covid-Ausfälle, nicht finden. Bereits 2020 schrieb das Deutsche Kinderhilfswerk zu der Problematik, dass Kinder keine Menschen zweiter Klasse sind und es keine generellen Betretungsverbote für Kinder in Krankenhäusern geben darf. Besuchsverbote beispielsweise von erkrankten Elternteilen sind für Kinder nur sehr schwer zu verkraften, heißt es weiter. Im Übrigen könnten Besuchsverbote den Genesungsprozess des erkrankten Elternteils behindern.