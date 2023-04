﻿ Vinzenzkrankenhaus Hannover: Michael Schmitt wird neuer Geschäftsführer

Kirchrode

Michael Schmitt wird neuer Geschäftsführer des Vinzenzkrankenhauses in Hannover. Der Krankenhausmanager will die Einrichtung gewinnbringend entwickeln. Unter anderem soll die Verbindung mit dem Bernwardkrankenhaus in Hildesheim ausgebaut werden.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket