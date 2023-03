﻿Vogelgrippe breitet sich aus: H5N1-Virus bei totem Fuchs in Hannover-Limmer nachgewiesen

Erstmals sind in Deutschland Fälle der Vogelgrippe auch bei Füchsen nachgewiesen worden – unter anderem bei einem toten Tier im Stadtgebiet von Hannover. Die Infektionskrankheit tritt vor allem bei Vögeln und Wasservögeln auf, inzwischen vermehrt aber auch bei Säugetieren.

Hannover. Die Vogelgrippe breitet sich weiter aus: Wie das Landwirtschaftsministerium am Montagabend bekannt gegeben hat, gibt es einen Fall des hochansteckenden Virus H5N1 in Hannover. Es wurde bei einem tot in der Stadt aufgefundenen Fuchs nachgewiesen. Wie das niedersächsische Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit auf Nachfrage mitteilte, wurde das Tier aus Hannover im Stadtteil Limmer entdeckt.