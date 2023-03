﻿Vogelgrippe in Hannover: Das müssen Spaziergänger und Hundehalter beachten

Bei Möwen am Maschsee in Hannover wurde die hochansteckende Vogelgrippe nachgewiesen. Ist der Erreger auch für Hunde und Katze gefährlich? Und was soll ich tun, wenn ich tote Vögel entdecke? Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Thema.

Eine Eiderente liegt tot am Strand der Nordsee: Sie soll an der Vogelgrippe gestorben sein. In Hannover wurde fünf tote infizierte Möwen am Maschsee entdeckt.

Hannover. Bei fünf Möwen, die tot am Maschsee gefunden wurden, ist der hochansteckende Vogelgrippe-Erreger H5N1 nachgewiesen worden. Erst vor wenigen Tagen wurde die Geflügelpest bei vier Füchsen in Niedersachsen gemeldet – eines der toten Tiere wurde in Hannover-Limmer entdeckt. Was müssen Menschen in Hannover und Niedersachsen angesichts der Vogelgrippe beachten? Hier die Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vogelgrippe: Welche Tiere erkranken – und welche Symptome gibt es?

Die Vogelgrippe H5N1, auch Geflügelpest genannt, ist eine hoch ansteckende Infektionskrankheit, die bisher vor allem bei Vögeln vorkommt. In den vergangenen Monaten wurde das Virus vermehrt bei Seehunden, Waschbären, Bären, Mardern und Nerzen nachgewiesen. Experten befürchten, dass sich das Virus immer mehr an Säugetiere anpasst und so in Zukunft auch für Menschen zur Gefahr werden könnte.

Laut dem niedersächsischen Landesamt für Verbraucherschutz und Lebenssicherheit (Laves) können die hoch pathogenen aviären Influenzaviren bei Nutzgeflügel zu hohen Tierverlusten führen. Betroffene Tiere zeigten Symptome wie hohes Fieber, Appetitlosigkeit, Schwäche, Teilnahmslosigkeit und Atemnot. Insbesondere wildlebende Wasservögel seien häufig Virusüberträger.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ist die Vogelgrippe aktuell für Menschen gefährlich?

Weltweit haben sich bisher nur sehr wenige Menschen mit dem Virus infiziert. In Europa und Nordamerika sind laut Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) vier Fälle registriert, hier hätten die Betroffenen nur sehr milde bis gar keine klinischen Symptome gehabt. In Deutschland ist bisher kein Fall von Vogelgrippe bei Menschen bekannt geworden.

Das FLI stuft das Risiko einer „zoonotischen Influenzavirusübertragung auf den Menschen mit Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit“ nach wie vor als gering ein. Das Robert Koch-Institut (RKI) sieht bisher ebenfalls kein erhöhtes Risiko für die Allgemeinbevölkerung. Von einer Ansteckung gefährdet seien aber Menschen mit engem Kontakt zu infiziertem Geflügel.

Was muss ich beim Verzehr von Geflügelprodukten beachten?

Der Verzehr von Geflügelfleisch, Eiern und sonstigen Geflügelprodukten durch Menschen ist laut Laves unbedenklich. Das Virus werde bereits bei 70 Grad – und damit bei der üblichen küchenmäßigen Zubereitung – sicher abgetötet.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kann die Vogelgrippe für Hunde und Katzen gefährlich werden?

In der Regel erkranken nur Vögel, andere Tiere können das Virus aber laut Laves weiter verbreiten. Daher sollte direkter Kontakt von Haustieren – insbesondere von Hunden und Katzen – mit toten oder kranken Tieren verhindert werden. Die Region Hannover rät Hundehalterinnen und Hundehaltern nach dem Fund der infizierten Möwen am Maschsee, ihre Tiere nicht an tote Wildvögel zu lassen und an Uferwegen anzuleinen.

Was passiert, wenn Vogelgrippeverdacht besteht?

Die Geflügelpest ist eine anzeigepflichtige Tierseuche. Laut Laves muss ein Verdacht sofort dem zuständigen örtlichen Veterinäramt mitgeteilt werden. Zur Überprüfung des Verdachtes auf Geflügelpest entnehmen die Veterinärbehörden Proben, die dann in Laboren auf die Vogelgrippe getestet werden. Wurde die Infektion bestätigt, entscheiden laut dem niedersächsischen Landwirtschaftsministerium dann die Kreise nach eigener Gefahrenabschätzung, welche weiteren Maßnahmen getroffen werden.

Ich habe einen toten Vogel gefunden – was soll ich tun?

Auf keinen Fall sollten tote Vögel angefasst werden. Das Laves informiert zudem: Die Vögel müssen nicht an der Geflügelpest gestorben sein. Erst wenn mehrere Vögel deutlich krank erscheinen oder an einer Stelle tot gefunden werden, sollte das zuständige Veterinäramt oder die Polizei benachrichtigt werden.