﻿Volkswagenstiftung feiert: Zehn Jahre Veranstaltungen im Schloss Herrenhausen

Hannover. Vor zehn Jahren wurde das Tagungszentrum Schloss Herrenhausen eröffnet. Seitdem hat die Volkswagen Stiftung dort mehr als 83.000 Gäste zu wissenschaftlichen Veranstaltungen begrüßt. Der jüngste Publikumserfolg war das „Fest der Wissenschaft“ zum 60. Stiftungsjubiläum, das im Oktober 2022 fast 2000 Besucherinnen und Besucher ins Schloss lockte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Drei Abendveranstaltungen – Eintritt frei

Dies nehmen Forschende an drei Abenden zum Anlass, um auf markante Entwicklungen der vergangenen zehn Jahre zurückzublicken. „X Jahre später“ heißt die Reihe, in der Forschende an drei Abenden erläutern, wie sich wichtige Wissenschaftsthemen in diesem jenem Jahrzehnt entwickelt haben: Um das Thema „Nanotechnologie, Neuroenhancement, Umweltwissenschaften – Forschung im Wandel“ geht es am Montag, 20. März; mit dem Themenfeld „Demokratiekrise, Migration, De-Globalisierung – Gesellschaft im Wandel“ befasst sich eine Veranstaltung am 12. Juni; um das Thema „Erfolge, Erfahrungen, Errungenschaften – Karrieren im Wandel“ geht es am 12. September.

Der Eintritt zu den Veranstaltungen, die alle um 19 Uhr im Auditorium Schloss Herrenhausen beginnen, ist frei.