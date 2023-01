Bisher hatten in dieser Saison nur an einem Wochenende Mitte Dezember alle größeren Skigebiete im Oberharz geöffnet. Nun bereitet sich der Harz auf einen Neustart vor, denn auch am Wurmberg liegen mehr als 20 Zentimeter Schnee. Damit ist auch Wintersport möglich. Der Tourismusverband erwartet an diesem Wochenende einen Besucheransturm.