﻿Voller Zuversicht ins neue Jahr: GOP Hannover stellt Programm für 2023 vor

Spektakuläre Action auch in 2023: Das GOP Varieté-Theater Hannover bietet im neuen Jahr sechs Shows an.

Hannover. Das Jahr 2022 war kein leichtes für das GOP Variete-Theater in Hannover: Unter den Einflüssen der Corona-Pandemie und der Energiekrise hatte das Künstlerhaus bis zum Sommer mit sinkendem Zuschaueraufkommen und Existenzängsten zu kämpfen. Heute ist das anders: „Seit Juli bewegen sich die Zuschauerzahlen wieder auf Vor-Corona-Niveau“, sagt Theatersprecher Bodo Weinzierl. Aktuell steht das Theater bei einer Auslastung von rund 90 Prozent für die aktuelle Jubiläumsshow zum 30-jährigen Bestehen sowie für das Kinder-Weihnachts-Musical „Der Zauberer von Oz“.

Das lässt die Betreiber des GOP hoffnungsvoll in die Zukunft blicken. „Wir erwarten ein zuschauerstarkes Jahr 2023“, sagt Weinzierl. Was da natürlich nicht fehlen darf, ist ein Programm, das die Massen begeistert. Aus Sicht der künstlerischen Direktorin Sandra Waver sei das in Hannovers Theater erfüllt. „Wir haben ein variantenreiches Programm geschaffen, mit Shows, die etwas Neues bieten und familientauglich sind“, beschreibt sie die Planung für das kommende Jahr.

Die künstlerische Direktorin Sandra Waver reist um die Welt, um die besten Talente für das GOP Varieté zu finden. © Quelle: GOP Varieté-Theater Hannover

Das Theater nutzt dafür das gesamte Spektrum der Kusnt: Es bringt internationale Performances nach Hannover, bleibt aber auch lokal. Es schafft technisch anspruchsvolle Shows und DIY-Nummern. Sechs verschiedene Shows bringt das GOP Varieté 2023 auf die Bühne.

Shows GOP © Quelle: GOP Varieté-Theater Hannover

Zauberhaft

Die Show Zauberhaft ist die erste Show des neuen Jahres. Sie startet bereits am 12. Januar im GOP Varieté-Theater Hannover. Manchen dürfte sie schon bekannt sein, immerhin sollte sie schon 2020 aufgeführt werden. Der Ausbruch der Corona-Pandemie allerdings sorgte dafür, dass das Programm nach zwei Shows abgebrochen wurde. „Sowohl die Zuschauer als auch die Künstler fanden das sehr schade“, berichtet Waver. Nun kommt es also zur Wiederauflage der Show, mit leicht verändertem Cast. Die Gäste können sich auf klassische Zaubershows als auch auf spektakuläre Akrobatik-Nummern freuen. Sie erwarten Artisten mit Rollerskates, bunten Vögeln und Lasertechnik. „Der Name Zauberhaft ist doppeldeutig: Es gibt reine Magie und bezaubernd schöne Künstler“, sagt Waver.

GOP Shows © Quelle: GOP Varieté-Theater Hannover

Neo

Bei der Show Neo stehen neue, revolutionäre Kunstformen im Mittelpunkt. Junges Talent von den Zirkusschulen und Festivals weltweit präsentiert ikarische Spiele, eine Hair Hanging-Performance sowie bahnbrechende Partnerakrobatik. Das GOP erwartet zudem den Auftritt des sechsmaligen Jojo-Weltmeisters Shu Takada. Der Japaner kombiniert seine Jojo-Auftritte mit Tanzelementen, die gute Laune garantieren. Er sorgte damit kürzlich bei America’s Got Talent für Aufsehen. „Das ist sicherlich eins der Highlights in diesem Jahr“, sagt Waver. Vom 1. März bis 30. April 2023 macht die Show Halt in Hannover.

GOP Shows © Quelle: GOP Varieté-Theater Hannover

Schwerelos

Eine Weltpremiere feiert das GOP in Hannover am 4. Mai: Die Show Schwerelos ist eine Produktion des Hannoveraner Kabarettisten Desimo. „Er kam mit der Idee auf uns zu und wollte die Show unbedingt spielen“, erzählt Waver. Gemeinsam mit den Artistinnen und Artisten Topaz und Jana setzt er die Gesetze der Physik außer Kraft. Das Theater verspricht lustige und beeindruckende Vorstellungen.

GOP Shows © Quelle: GOP Varieté-Theater Hannover

Playback

Für den Sommer verspricht Waver eine „Mega-Gute-Laune-Party“ im GOP. Die Show Playback ist eine vielfältige Reise durch verschiedene Genres der Musik. Anhand von Lip Sync-Darbietungen imitieren die Künstlerinnen und Künstler Filmszenen und Werbespots aus den vergangenen 30 Jahren. „Von Rap bis Schlager ist alles mit dabei“, sagt Waver. Parallel zur Musik stehen Rollschuh-Darbietungen und Performances von Quick Change im Vordergrund.

GOP Shows © Quelle: GOP Varieté-Theater Hannover

Sentimientos

Das spanische Lebensgefühl bringt der Regisseur Sombra mit seiner Show Sentimientos auf die Bühne. Sie verspricht, lustig, emotional und typisch feurig zu werden. Artistisch wird es auch: Ein Handstand auf dem Hoverboard ist nur ein Element des Auftritts. Vom 14. September bis 5. November hält das spanische Temperament Einzug in die Landeshauptstadt.

GOP Shows © Quelle: GOP Varieté-Theater Hannover

Handmade

Mit dem letzten Stück des Kalenderjahres bricht das GOP in gewisser Weise mit dem Showgedanken in den Auftritten. Bei Handmade soll die Show nämlich nicht sichtbar sein. „Unser Ziel mit Handmade ist es, die Performance möglichst echt darzustellen“, sagt Waver. Einen besonderen Stellenwert erhält die Musik. Handgemachte Musik mit klassischen Elementen kommt als Varieté-Element zum Einsatz. Die Show unternimmt immer wieder Reisen in die Vergangenheit, unter anderem mit Flaschenjonglage nach Westernvorbild.

Das Theater plant zudem das 18. Wintervarieté, das in diesem Winter zwei Bühnen in Hannover füllt. Auch für Kinder ist wieder ein Programm in Aussicht. Genauere Informationen möchte das GOP im Januar bekanntgeben.

Von Jasper Bennink